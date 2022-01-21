Cadillac анонсировал премьеру «горячего» Escalade

Cadillac готовит пополнение линейки нового Escalade. В своем официальном Twitter-аккаунте американский производитель опубликовал короткое видео-тизер: судя по нему, знаковая модель скоро обзаведется «горячей» модификацией Escalade-V. На то, что речь идет именно о высокопроизводительной версии, указывает логотип V в конце, а также описание, призывающее прислушаться к «звуку мощности», который издает мотор с ожидаемой отдачей более 650 лошадиных сил.

Фото: © Cadillac / Twitter © Cadillac / Twitter

Как сообщает Carscoops, помимо видео-тизера Cadillac опубликовал еще один твит, в котором подтвердил скорый дебют нового Escalade-V. Случайно это было сделано или нет, неизвестно, но сообщение удалили почти сразу после публикации.

На видео же видны только горящие фары автомобилей: Escalade-V, CT4- и CT5-V, а также их Blackwing-исполнения. Стоящая в центре новинка резко выделяется габаритами. Среди других внешних особенностей «подогретого» внедорожника, как показали шпионские снимки, окажутся уникальное оформление решетки радиатора, бампер с сетчатой вставкой, особые колесные диски и четыре патрубка выхлопной системы.

Что касается техники, то пока Cadillac держит информацию в строгой секретности. Ожидается, что Escalade-V достанется двигатель V8 6.2 с приводным нагнетателем, который устанавливается на суперседан CT5-V Blackwing и развивает 677 лошадиных сил и 894 Нм крутящего момента. Для сравнения: «атмосферный» мотор обычного Escalade выдает 416 сил и 624 Нм.