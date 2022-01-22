Когда китайцы высадятся на «АвтоВАЗе»

Geely и Renault Group заключили технологичный союз

Французский концерн Renault, владеющий российским «АвтоВАЗом», будет выпускать в Южной Корее гибридные автомобили на платформе китайского бренда Geely. Первые автомобили в рамках нового сотрудничества появятся уже через два года, также их планируется поставлять на экспорт. В рамках альянса Renault-Nissan эти технологии появятся и в России, полагают эксперты.

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Французский и китайский автомобильные концерны объявили о начале сотрудничества, в рамках которого будут выпускаться гибридные автомобили на платформе Geely, а также машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания, подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Renault.

Производство в рамках нового партнерства начнется в 2024 году в Южной Корее. Партнерство также является частью программы Renaulution, направленной на обновление бренда Renault-Samsung и продуктового портфеля за счет использования ведущих в отрасли технологий, говорится в заявлении.

Согласно той же концепции развития, обнародованной весной 2021 года, французская компания, в частности, объединила бренды Lada и Dacia в одно подразделение, в рамках которого новые модели обеих марок будут строиться на общей платформе и также получат единую агрегатную базу и общий пул поставщиков.

В сотрудничестве Renault с китайским промышленным гигантом Geely планируется создать новую модельную линейку автомобилей. Для новых Renault будут использоваться технологии гибридных силовых агрегатов разработки Geely.

Базироваться эти автомобили будут на модульной платформе CMA, созданной в исследовательском центре Geely и Volvo в Швеции.

Это подразделение китайцы создали в 2013 году — вскоре после приобретения самой шведской марки.

Модульная платформа CMA позволяет строить чистые автомобили, различные типы гибридов, в том числе подзаряжаемые, а также автомобили с традиционными ДВС. На ней уже построено более 1,3 млн машин под марками, входящими китайский концерн – включая Volvo, Lynk&Co и Polestar.

Renault, в свою очередь, разработает дизайн новой модельной линейки, поделится своими технологиями и обеспечит маркетинговую поддержку. Автомобили, которые планируется собирать на заводе Renault-Samsung в Пусане, также планируется поставлять на экспорт. На какие именно внешние рынки попадут машины с завода в Пусане и будут ли масштабироваться в глобальном масштабе полученные в результате сотрудничества технологии, компании не раскрывают.

Результаты сотрудничества Renault и Geely в Южной Корее, безусловно, могут быть внедрены и на российском рынке – в том числе на «АвтоВАЗе», однако первые результаты нового партнерства Renault и Geely появятся не раньше, чем через полтора-два года, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Для того, чтобы тому же «АвтоВАЗу» и в целом альянсу Renault-Nissan использовать наработки гибридных технологий, которые будут производиться для машин в Корее, я бы попросил, учитывая возможности «АвтоВАЗа» и альянса, пересмотреть концепцию развития электротранспорта в России, — рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».— В эту концепцию необходимо включить гибриды. Пока они туда не включены, а это очень необходимо».

При льготах, которые обещает эта концепция для автопроизводителей – в том числе компенсации утилизационного сбора, это поможет автопроизводителям предложить привлекательные цены на автомобили в среднем сегменте, пояснил Бургазлиев.

Китай набрал серьезные обороты в части «зеленого» транспорта, электромобилей, газомоторных и водородных технологий. Для Renault сотрудничество с Geely однозначно большой плюс в плане развития», заключил эксперт.

В недалеком будущем результаты сотрудничества Renault и Geely внедрят и в нашей стране, полагает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«Южная Корея – один из наиболее передовых автомобильных рынков мира, технологические решения оттуда потом перекочевывают на другие рынки, поэтому я думаю в обозримой перспективе результаты этой работы появятся и в России, — говорит Бабанский «Газете.Ru», — Но сейчас рынок таких транспортных средств в нашей стране невелик, в 2021 году он составил примерно 300 гибридов и около тысячи новых электромобилей».

Рынок таких транспортных средств в нашей стране находится на начальной стадии развития, когда требуется активная политика по поддержке спроса, включая субсидии или налоговые льготы, обнуление ввозных пошлин, а также развитие инфраструктуры, в том числе магистральной, перечисляет эксперт.

В пресс-службе «Renault Россия» на вопрос «Газеты.Ru» о перспективах внедрения в нашей стране результатов совместной работы Renault и Geely отметили, что пока говорить о каких-то дополнительных планах по его расширению преждевременно. Представитель «АвтоВАЗа» отказался от комментариев, пресс-служба Geely оставила вопросы «Газеты.Ru» без ответа.