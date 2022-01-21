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1 час назад

Какое давление в шинах автомобиля поддерживать зимой: советы автоэкспертов

В зимний период за состоянием автомобиля нужно следить особенно внимательно. Это относится и к шинам, давление в которых следует также проверять чаще. При этом среди водителей бытуют разные мнения, какое давление является оптимальным. Автоэксперты дали несколько советов, которые помогут определиться с лучшим вариантом.

Какое давление в шинах поддерживать зимой
Фото: ПрофильПрофиль

Давление в норме

Нормальным давлением для шин легкого автомобиля считается от 1,4 до 3 атмосфер. При этом в зависимости от конструкции машины усредненной нормой будет уже 2-2,4 атмосферы. Многие водители следуют рекомендациям специалистов, поддерживая давление на уровне 2,4 атмосфер.

Но здесь важно не забывать, что при разной внешней температуре давление в шинах будет изменяться. Если в ноябре на улице температура в районе 0, то в декабре она опускается до минус 15°C и у вас уже не будет 2,4 атмосфер. Это же относится к подкачке в отапливаемом гараже – давление в теплом помещении по этой причине должно быть немного выше.

Пониженное давление

Некоторые автовладельцы намеренно снижают давления в шинах, считая, что таким образом они продлевают срок службы подвески, пишет портал 110km. Также сниженное давление выбирают те, кто передвигается преимущественно по плохим дорогам, где требуется повышенная проходимость, а значит – увеличенное пятно контакта. К минусам такого решения можно отнести быстрый износ резины и увеличение расхода топлива.

Повышенное давление

Другой вариант – добавить 0,5 атмосферы на всякий случай, чтобы на морозе давление не ушло ниже нормы. Это не самое лучшее решение, так как у перекачанных колес уменьшается пятно контакта с дорогой, тормозной путь из-за этого увеличивается и износ центральной части покрышки повышается. Если вы переживаете о снижении давления, просто проверьте его на морозе, чтобы удостовериться, что оно в норме.

Бортжурнал,
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