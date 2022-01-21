Кондиционер зимой в автомобиле: 5 мифов, которые вы не знали

Многие считают, что во время зимней эксплуатации автомобиля штатный кондиционер в принципе не нужен. На самом деле, такое мнение весьма ошибочно. И дело тут не в температуре за бортом.

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Первый и наиболее распространенный миф - это утверждение, что кондиционер в холодную пору года совершенно бесполезен. А его включение зимой может привести к поломке.

Стоит сразу успокоить слишком доверчивых автолюбителей. Если на улице морозная погода, то кондиционер не испортится. Он просто не запускается. А вот когда за бортом около нуля, кондиционер может существенно упростить жизнь автолюбителю. Ведь с его помощью можно осушить воздух в салоне машины.

Второй миф подвергает сомнению необходимость периодического включения обсуждаемого устройства зимой. Дело в том, что когда кондиционер долгое время не эксплуатируется, масло в системе распространяется неравномерно. От этого после включения в теплый сезон могут появиться проблемы. Ведь некоторое время компрессор будет работать “на сухую”.

Именно по это причине нужно каждые две недели включать кондиционер на 2-3 минуты. Чтобы масло разошлось по системе.

Нажал на кнопку - значит кондиционер поработал? Увы, но в морозную погоду кондиционер не запустится. Чтобы произвести периодическое обслуживание и запустить кондиционер, можно сделать это на теплой парковке и на мойке.

Миф номер четыре - климатическую систему зимой не нужно включать. Это ошибка. Включать нужно. Только не в автоматическом режиме, а в ручном. Остальные действия - как с кондиционером.