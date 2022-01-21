Как накажут за передачу руля несовершеннолетнему?

Транспортное средство, согласно классификации в ПДД РФ, является источником повышенной опасности. Поэтому иметь подходящий возраст недостаточно. Нужно еще пройти обучение, и сдать экзамены. Для права управления ТС водитель должен получить навыки и иметь собственную хорошую реакцию. Но, довольно часто можно встретить авто, которое управляется подростком. Какое наказание за такое вождение может быть?

Фото: Car.ru Car.ru

Прежде всего, следует понимать, что даже если транспортное средство под управлением подростка не угодит в ДТП, наказание будет весьма ощутимым.

За такое самоуправство полагается штраф 5 000-15 000 рублей (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). А если несовершеннолетний водитель будет еще и нетрезв, то сумма штрафа вырастет до 30 000 рублей (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ).

Тут следует отметить, что вероятнее всего, у подростка нет статей дохода. Поэтому все финансовое бремя ляжет на плечи его родителей (опекунов), согласно ч. 2 ст. 32 КоАП РФ.

Наказание ожидает и владельца автомобиля. Согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, его оштрафуют на 30 000 рублей, а машину отправят на штрафстоянку.

Если подросток управлял авто в нетрезвом виде, владельца авто ожидает штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года. Повторное такое нарушение обойдется в 50 000 рублей штрафа и лишение прав на 3 года.