Как накажут за передачу руля несовершеннолетнему?

Транспортное средство, согласно классификации в ПДД РФ, является источником повышенной опасности. Поэтому иметь подходящий возраст недостаточно. Нужно еще пройти обучение, и сдать экзамены. Для права управления ТС водитель должен получить навыки и иметь собственную хорошую реакцию. Но, довольно часто можно встретить авто, которое управляется подростком. Какое наказание за такое вождение может быть?
Прежде всего, следует понимать, что даже если транспортное средство под управлением подростка не угодит в ДТП, наказание будет весьма ощутимым.
За такое самоуправство полагается штраф 5 000-15 000 рублей (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). А если несовершеннолетний водитель будет еще и нетрезв, то сумма штрафа вырастет до 30 000 рублей (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ).
Тут следует отметить, что вероятнее всего, у подростка нет статей дохода. Поэтому все финансовое бремя ляжет на плечи его родителей (опекунов), согласно ч. 2 ст. 32 КоАП РФ.
Наказание ожидает и владельца автомобиля. Согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, его оштрафуют на 30 000 рублей, а машину отправят на штрафстоянку.
Если подросток управлял авто в нетрезвом виде, владельца авто ожидает штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на 1,5-2 года. Повторное такое нарушение обойдется в 50 000 рублей штрафа и лишение прав на 3 года.
Есть еще и административная ответственность за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. За это родителей или опекунов оштрафуют на 100-500 рублей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Если подобное происходит систематически, может быть принято решение о лишении родительских прав.