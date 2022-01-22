Автоэксперты проверили, стоит ли тратиться на зимние стеклоочистители

Автомобильные аксессуары и комплектующие тоже растут в цене. Это приводит к необходимости решения вопроса о рациональности приобретения того или иного товара.

Разброс цен на стеклоочистители для автомобиля на рынке России впечатляет. Но всегда ли высокая стоимость гарантирует длительный срок службы и высокую эффективность? Сегодня автомобилисты могут приобрести зимние модели "дворников", главное достоинство которых - герметичный чехол. С таким дополнением вся конструкция защищена от замерзания.

Однако недостатки у таких комплектующих тоже есть. К примеру, зимние стеклоочистители плохо справляются со своими задачами, особенно с набором скорости.

Чтобы ответить на вопрос о рациональности такого приобретения, эксперты провели сравнительный тест, в котором приняло участие 5 моделей "дворников". По результатам проведенного испытания было установлено, что они все показывают почти одинаковую эффективность, несмотря на большой разброс цен. Однако из-за наличия чехлов щетки быстро наполнились влагой и потеряли подвижность.