Как россиян пересадят на электрокары

Многие россияне хотят купить электрокар, но на рынке недостаточно предложений, уверен разработчик экологичных авто Олег Клявин. Он развеял мифы об опасности замерзнуть в электрокаре зимой и высокой стоимости таких авто. О мерах, которые помогут гражданам России полюбить машины на электричестве — в материале «Газеты.Ru».
Основатель и главный конструктор компании Change Mobility Together (ООО «Центр технологического консалтинга»), разработчик электромобилей Олег Клявин заявил «Газете.Ru», что не погодные условия, не инфраструктура и даже не цена — причина слабой популярности электрокаров в России.
«Проблема в предложении. Прежде всего, электромобиль не так просто купить: говорю это как покупатель с опытом. Но, главное, рынок все еще не предложил массовый электромобиль, вернее говорить даже о линейке электромобилей, сопоставимый по комфорту и затратам с обычным автомобилем», — отметил он.
По его словам, ключевым фактором, останавливающим распространение электротранспорта, является то, что электрокар не так комфортен в дальних поездках, как автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
«В настоящее время электрокары — это выбор жителей крупных городов, где пробеги небольшие, действует сеть зарядных станций и актуальны льготы, вводимые властями, вроде бесплатной парковки в центре города», — констатировал Клявин.
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин рассказал «Газете.Ru», что для массового перехода на электрокары в России необходим комплексный подход.
«Есть профессиональный консенсус — электромобили имеет смысл поддерживать при соблюдении двух критических условий: генерации чистой энергии и наличия системы раздельного сбора мусора, налаженной как часы», — отметил профессор.
По его словам, «грязная энергетика» делает бессмысленной электромобили. Примерами «чистой энергетики» он назвал возобновляемые источники и ГЭС нового стандарта. Специалист заметил, что без грамотной сортировки отходов даже в городе с 500 тыс. электрокаров есть угроза экологической катастрофы.
«Это будет полмиллиона чрезвычайно экологически стремных ионно-литиевых батарей, которые периодически выбрасывают и заменяют», — добавил он.
Клявин рассказал, что существует целый ряд популярных мифов об электромобилях. Например, что погода сильно влияет на батареи электрокаров.
«Электромобили широко распространены в Норвегии, Швеции, Дании — не менее холодных странах, чем Россия. А современные батареи теряют всего 1% заряда при каждом градусе ниже нуля», — уточнил разработчик.
По его словам, технология совершенствуется и сейчас в большинстве электрокаров решена проблема подогрева аккумулятора. Клявин заметил, что существуют несколько вариантов отопления: система термостатирования аккумуляторов («термосы»), пассивный обогрев, активный обогрев тепловыми насосами или постоянным (переменным) током при стоянке.
«Но даже такие технологии не потребуются для 70% населения России — большинство проживает в климатических поясах, в которых и нынешние технологии позволяют эксплуатировать электротранспортные средства», — заверил эксперт.
Михаил Блинкин из НИУ ВШЭ отметил, что погодные условия могут иметь значение для развития электромобилей, но вопрос отопления и заряда уже технологически решаются.
«Все, кто причастен к технологической стороне дела, говорят, что совершенствование мощностей электрооборудования сделает так, что погодные условия будут совершенно не важны. Это преодолевается технологическим прогрессом», — добавил он.
Клявин посчитал, что цена тоже постепенно перестает быть стоп-фактором. По его словам, есть и дешевые электромобили, с пробегом, и дорогие — на разные кошельки.
«На сегодняшний день средняя разница в цене электромобиля и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания составляет примерно 750 тыс. руб.», — сообщил он.
Однако специалист указал, что эксплуатация электрокара может быть более выгодной. «Экономия от потребления топлива и обслуживания возмещает разницу суммы покупки, если электромобиль проезжает не менее 45 тыс. километров ежегодно в течение 5 лет», — пояснил эксперт.
По прогнозу Клявина, в дальнейшем цена на электрокары будет вполне сопоставима с ценой автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. «Это вопрос нескольких лет. Вполне вероятно, что электрокары будут даже дешевле», — допустил он.
Разработчик выразил мнение, что всплеск спроса на электромобили произойдет, когда экономический эффект от их использования станет очевидным.
Для этого он предлагает вводить льготы, такие как бесплатные парковки и обнуление транспортного налога, а также указывать на защиту от роста цен на топливо при переходе на электротранспорт.
«Будут созданы условия и инфраструктура, необходимые для полноценной эксплуатации электромобилей», — заверил Клявин.
По его словам, в России принята концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 года и транспортная стратегия России до 2035 года.
Он заключил, что постепенно в России на государственном уровне будут решаться самые проблемные вопросы — развитие инфраструктуры, прежде всего введение в эксплуатацию зарядных станций, и поддержка производства таких автомобилей.
Михаил Блинкин из ВШЭ не уверен, что льготы помогут привлечь интерес россиян к электромобилям.
«На ближайшую перспективу покупатель электромобиля — это состоятельный человек. Я понимаю социальные льготы. Но, например, почему у меня с ДВС нет льгот, а у него с электрокаром есть? Это очень стремно с социально-политических позиций», — рассказал он.
По мнению профессора, пока это «лакшери-сегмент» и какие-либо послабления стоит вводить точно не по этим причинам. «Та же платная парковка — она про другое. Это предназначено для регулирования спроса на городской асфальт», — констатировал Блинкин.
Клявин заверил, что интерес к электрокарам уже достаточно высок.
«По нашей оценке, уже более 15% автолюбителей всерьез рассматривают покупку электромобиля в ближайшие несколько лет. Вот реальный спрос действительно пока значительно отстает от интереса», — добавил он.
Конструктор рассказал, что в настоящее время парк электромобилей в России насчитывает более 12 тыс. единиц. Он признал, что в сравнении с миллионами автомобилей в стране это «действительно скромные цифры».
«Но мировой тренд электромобилизации постепенно захватывает Россию: в прошлом году было продано в 2,6 раз больше электромобилей, чем в 2020 году. Ожидаемо, что и в 2022 году этот тренд сохранится», — заключил эксперт.
Блинкин из ВШЭ рассказал, что переход на электромобили с экологической точки зрения будет оправдан, если удастся заинтересовать немалую долю граждан.
«Четверть автомобилей в той же Москве — это ведра с гайками, устаревшие автомобили. Пока это выглядит так: в лакшери-классе вместо экологического стандарта Евро-6 появляются электромобили. В этом обсуждении есть элемент демагогии», — констатировал эксперт.
Профессор заключил, что интерес к электромобилям оправдан, так как их внедрение при соблюдении всех условий действительно будет иметь преимущества как для водителей, так и для города в целом.