Россиянам выдали больше миллиона автокредитов впервые с 2013 года

В 2021 году количество выданных кредитов на покупку автомобилей стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше было предоставлено банками только в 2013 году, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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В минувшем году россиянам было выдано 1 млн 6,6 тыс. автокредитов. Это на 11,1% больше по сравнению с 2020 годом (906,4 тыс. ед). Рекорд держится за 2013 годом — 1 млн 108,8 тыс. ед.

Чаще всего автокредиты выдавали в Москве (83,3 тыс. ед.), Московской области (64,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (59,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (47,0 тыс. ед.) и Республике Татарстан (44,5 тыс. ед.).

Сильнее всего в 2021 году показатель выдачи по сравнению вырос в Краснодарском крае (+42,9%), Иркутской области (+40,3%), Красноярском (+32,0%) и Ставропольском (+31,0%) краях, а также в Московской области (+24,5%). Снизился он в Кемеровской (-19,6%) и Самарской (-4,5%) областях, в республиках Татарстан (-3,5%) и Башкортостан (-0,7%).

Во второй половине 2021-го в выдаче автокредитов замечен спад – показатель снижался четыре месяца подряд (с сентября по декабрь), отметили в НБКИ. Доля одобрений по заявкам на них снижалась, а средний чек по автокредитам увеличивался. Это связывают с продолжающимся дефицитом новых машин, окончанием госпрограммы льготного автокредитования в первой половине года, а также все более консервативной кредитной политикой банков.

Также сообщается, что в минувшем году граждане подали 7,46 млн заявок на кредит на покупку автомобиля. Это на 29,2% больше, чем в 2020 году. Из них было одобрено 37,3% заявок, уровень одобрения в течение года снижался. К декабрю доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней составила 6,5%.