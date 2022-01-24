В Сеть слили фотографии Toyota Sequoia нового поколения

Дебют Toyota Sequoia нового поколения состоится уже 26 января, однако дизайн модели раскрыли раньше времени: в Сеть просочились официальные снимки автомобиля. На фотографиях запечатлена передняя часть внедорожника, напоминающая о недавней Tundra, и корма со светодиодными фонарями и хромированной планкой между ними. На третьем изображении Sequoia сфотографирована сбоку, так что можно рассмотреть линию остекления.

Фото: © burlappcar.com © burlappcar.com

По слитым фотографиям можно сделать вывод, что Sequoia многое позаимствовала у соплатформенного пикапа Tundra, который сменил поколение осенью прошлого года. У автомобилей схожий дизайн передней оптики, капота и крыльев, при этом у внедорожника оригинальные бамперы и радиаторная решетка с крупным сетчатым узором.

burlappcar.com

burlappcar.com

Sequoia разделит с пикапом не только архитектуру TNGA-F, но и двигатели: в гамме ожидается 3,5-литровый бензиновый мотор V6 с двойным турбонаддувом мощностью 389 лошадиных сил. Также внедорожник может получить и гибридную установку i-Force на 437 сил. Коробка передач — десятидиапазонный автомат, привод — задний либо полный.

Подтвердятся ли предположения инсайдеров мы узнаем уже в ближайшие дни.