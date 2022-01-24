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53 минуты назад

В Сеть слили фотографии Toyota Sequoia нового поколения

Дебют Toyota Sequoia нового поколения состоится уже 26 января, однако дизайн модели раскрыли раньше времени: в Сеть просочились официальные снимки автомобиля. На фотографиях запечатлена передняя часть внедорожника, напоминающая о недавней Tundra, и корма со светодиодными фонарями и хромированной планкой между ними. На третьем изображении Sequoia сфотографирована сбоку, так что можно рассмотреть линию остекления.

В Сеть слили фотографии Toyota Sequoia нового поколения
Фото: © burlappcar.com© burlappcar.com

По слитым фотографиям можно сделать вывод, что Sequoia многое позаимствовала у соплатформенного пикапа Tundra, который сменил поколение осенью прошлого года. У автомобилей схожий дизайн передней оптики, капота и крыльев, при этом у внедорожника оригинальные бамперы и радиаторная решетка с крупным сетчатым узором.

burlappcar.com
burlappcar.com

Sequoia разделит с пикапом не только архитектуру TNGA-F, но и двигатели: в гамме ожидается 3,5-литровый бензиновый мотор V6 с двойным турбонаддувом мощностью 389 лошадиных сил. Также внедорожник может получить и гибридную установку i-Force на 437 сил. Коробка передач — десятидиапазонный автомат, привод — задний либо полный.

Подтвердятся ли предположения инсайдеров мы узнаем уже в ближайшие дни.

В России ни Sequoia, ни Tundra официально не представлены, и жать их не стоит. Toyota продает на нашем рынке единственный пикап Hilux, а самый крупный внедорожник в российской модельной линейке — Land Cruiser 300, который сменил поколение летом 2021 года.м

Бортжурнал,Toyota Sequoia,Toyota,
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