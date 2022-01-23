Эксперты объяснили причины резкого роста цен на Lada Vesta

Средняя рекомендованная розничная цена (РРЦ) на российскую Lada Vesta (1 млн 76 тыс. 995 рублей) в прошлом году стала выше, чем на корейский Hyundai Solaris (1 млн 69 тыс. 91 рублей), сообщили "Газете.Ru" в агентстве Russian Automotive Market Research (НАПИ). Таким образом разница не в пользу отечественного бестселлера составила практически 8 тыс. рублей. Как отмечается в исследовании НАПИ, в декабре прошлого года именно Vesta стала лидером по динамике роста стоимости среди пяти наиболее полярных моделей на российском рынке. По сравнению с декабрем 2020 года, средняя РРЦ на эту модель выросла на 18,1%, в то время как у ближайших конкурентов - Hyundai Solaris и Kia Rio - за тот же период цена увеличилась на 10,8% и 15,7% соответственно. По словам генерального директора НАПИ Татьяны Арабаджи, при определении средней РРЦ учитывались все представленные комплектации автомобилей, но при этом не принималась в расчет цена дополнительного оборудования, которое в последнее время директивно навязывают официальные дилеры. Серьезный скачок средней стоимости на Vesta (на 23 тыс. рублей) произошел в начале прошлой осени, отметила она. "В сентябре 2021 года средняя цена Lada Vesta перешагнула психологическую отметку в миллион рублей. В итоге в прошлом году РРЦ на эту модель впервые превзошла то, что указано в ценниках ближайшего конкурента иностранного бренда – Hyundai Solaris", - отметила в беседе с "Газетой.Ru" Татьяна Арабаджи. По ее словам, долгое время стоимость этих машин была очень близка друг к другу, разница составляла несколько тысяч рублей. При этом корейская иномарка все время была чуть дороже машины традиционного отечественного бренда, подчеркивает гендиректор НАПИ. Впрочем, только из-за одного изменения средней цены Vesta не стала более престижной моделью и ее позиционирование на рынке не изменилось, уверена Арабаджи. "Несколько лет назад "АвтоВАЗ" объявил об уходе из экстремально дешевого сегмента автомобилей. Компания постепенно увеличивают стоимость своих моделей, одновременно улучшая их оснащенность", - отметила гендиректор НАПИ. В Lada Vesta велика доля импортных комплектующих, поэтому она даже теоретически не может быть сильно дешевле аналогичных моделей иностранных автокомпаний, указывает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Также на негативный ценовой тренд могло повлиять решение "АвтоВАЗа" включать определённых допопции в заводскую стоимость. Позже этот маркетинговый ход вызвал критику со стороны Федерального антимонопольного ведомства и "АвтоВАЗ" вынужден был от него отказаться. "Тем самым "АвтоВАЗ" пытался противостоять дилерам, которые называют дополнительное оборудование с большой наценкой. Естественно появление заводских допопций, сказалось на цене автомобиля", - считает Бургазлиев. Также на рост цен могло повлиять желание компании воспользоваться ажиотажным спросом на авторынке. Такая политика в среднесрочной перспективе может обернуться против самого автопроизводителя, уверен эксперт. По его словам, покупатели традиционно воспринимают модели "АвтоВАЗа", как более бюджетные по сравнению с автомобилями иностранных брендов. Когда они поймут, что Vesta стоит уже дороже иномарок, их предпочтения могут радикально измениться, уверен собеседник. "В ситуации, когда модели корейских брендов уже наступают на пятки, а китайские автопроизводители за прошлый год совершили настоящий рывок, такая ситуация может стать для "АвтоВАЗа" очень неприятным сюрпризом", - продолжил Бургазлиев. Он прогнозирует, что обновленная Vesta (как ожидается рестайлинговая модель появится на рынке в первой половине года) будет, как минимум, на 8-10% дороже нынешней машины. В этом случае даже с учетом неизбежного подорожания моделей конкурентов, дилерам будет непросто убедить потенциальных покупателей приобрести именно Lada, полагает он. Lada Vesta и Hyundai Solaris очень близки по своим потребительским свойствам, поэтому и цена на них примерно одинаковая, считает партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. "По итогам продаж в 2021 году, Vesta лидирует с приличным отрывом от конкурентов. Вполне логично, что "АвтоВАЗ", видя повышенный спрос на нее, увеличивает цены", - отметил эксперт. Согласно данным АЕБ, в 2021 году Vesta в России разошлась тиражом в 114 тыс. штук. Продажи близкого по цене седана Kia Rio составили 83 тыс. штук, Hyundai Solaris нашел 61 тыс. автовладельцев. На запрос "Газеты.Ru" относительно позиционирования Lada Vesta на рынке и повышения цен на эту модель, оперативно ответить в пресс-службе "АвтоВАЗа" не смогли . В российском офисе Hyundai воздержались от комментариев по поводу исследования НАПИ.