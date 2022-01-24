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55 минут назад

КамАЗ может выпустить эффектный автобус-вездеход

КамАЗ может выпустить эффектный автобус-вездеход для доставки рабочих-вахтовиков. По данным телеграм-канала «Пассажиропоток», новинка камского автогиганта вот-вот выйдет на рынок и удивит дизайном в духе нового семейства K5, композитным однообъёмным кузовом и комфортным шасси на пневмоэлементах. По неофициальной информации, больше всего в современном и безопасном автобусе повышенной проходимости заинтересована энергетическая компания «Газпром».

КамАЗ может выпустить эффектный автобус-вездеход
Фото: t.me/passengertraffict.me/passengertraffic

В России не выпускают автобусы повышенной проходимости, поэтому промышленники вынуждены либо закупать четырех- и шестиколёсные грузовики с надстройкой НефАЗа, либо довольствоваться устаревшим ПАЗ-3206 с двускатной задней ошиновкой. При этом потребность в комфортных автобусах-вездеходах есть, считает «Пассажиропоток».

Основой для нового автобуса-вездехода может послужить модернизированное шасси КамАЗ-43502 с пневмоэлементами вместо рессор. Подходящие пневмоподвески делает челнинская фирма «Ростар». С изготовлением композитного кузова автогигант справится сам, ведь у КамАЗа и его дочерней компании НефАЗ есть опыт изготовления корпусов для автобусов и электробусов.

На официальном сайте КамАЗа информации о разработке автобуса нет, но в последние годы челнинский автогигант не стесняется развивать новые для себя направления — почти готовы к выходу на рынок лёгкие грузовички «Компас», совершенствуются электробусы, а в течение 2022 года будет представлен новый легковой электромобиль «Кама».

Бортжурнал,Нефаз,Газпром,
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