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55 минут назад

Россиянам раскрыли стоимость автомобилей в 2022 году

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, стоит ли ждать увеличения стоимости автомобилей в 2022 году. В интервью радио Sputnik он также предсказал, когда завершится дефицит на этом рынке.

Россиянам раскрыли стоимость автомобилей в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист напомнил, что во время пандемии коронавируса возник дефицит новых машин из-за нехватки микрочипов, нужных для создания электронных систем транспортных средств. Поэтому рынок ответил на разрыв между спросом и предложением на авто. Автоэксперт допустил, что ситуация изменится, и раскрыл россиянам стоимость машин в 2022 году.

Субботин полагает, что в России цены на новые автомобили перестанут расти и даже упадут, поскольку «они и так скакнули до невероятных вершин». Также он связал свой прогноз со строительством заводов по производству микрочипов, в том числе в Европе.

«Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше — некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», — отметил он.

Эксперт объяснил, что падение стоимости автомобилей возможно после увеличения объемов их производства. Такая тенденция обусловлена наращиванием выпуска микросхем. «Как только наладят производство, цены (на автомобили, — ред. «Ленты.ру») не просто не останутся наверху, они даже пойдут вниз», — заключил Субботин.

Ранее глава Fresh Auto Денис Мигаль спрогнозировал стоимость автомобилей в 2022 году. По его мнению, машины вырастут в цене до десяти процентов.

Бортжурнал,ИА Sputnik,Lenta.ru,
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