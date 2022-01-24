Топ-10 самых доступных новых авто в России

Большинство автомобилей из десятки самых доступных моделей в России выпускаются на «АвтоВАЗе», а самая недорогая машина обойдется почти в 600 тыс. руб. Об этом рассказала «Российская газета», которая составила список из самых бюджетных моделей на российском рынке.

Фото: lada.ru lada.ru

Самым дешевым авто в РФ по-прежнему остается седан Lada Granta, сейчас он стоит от 598,9 тыс. руб. За ним в рейтинге располагаются модели этого же семейства в других вариантах кузова: лифтбек (620,9 тыс. руб.), универсал (624,9 тыс. руб.) и хэтчбэк (649,5 тыс. руб.).

Ранее пятое и шестое место занимали хэтчбэк и седан Datsun, но их производство в России было прекращено. Теперь следом за Granta в рейтинге идет Lada Niva Legend, самый доступный внедорожник в России (693,9 тыс. руб.).

Хэтчбэк Renault Sandero (869 тыс. руб.) и Lada Niva Travel (879,9 тыс. руб.) в десятку рейтинга не попали, но оказались к ней ближе всего.