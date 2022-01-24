Топ-10 самых доступных новых авто в России

Большинство автомобилей из десятки самых доступных моделей в России выпускаются на «АвтоВАЗе», а самая недорогая машина обойдется почти в 600 тыс. руб. Об этом рассказала «Российская газета», которая составила список из самых бюджетных моделей на российском рынке.
Самым дешевым авто в РФ по-прежнему остается седан Lada Granta, сейчас он стоит от 598,9 тыс. руб. За ним в рейтинге располагаются модели этого же семейства в других вариантах кузова: лифтбек (620,9 тыс. руб.), универсал (624,9 тыс. руб.) и хэтчбэк (649,5 тыс. руб.).
Ранее пятое и шестое место занимали хэтчбэк и седан Datsun, но их производство в России было прекращено. Теперь следом за Granta в рейтинге идет Lada Niva Legend, самый доступный внедорожник в России (693,9 тыс. руб.).
Шестое место досталось Renault Logan (762,9 тыс. руб.), следом расположились хэтчбэк Lada XRay (826,9 тыс. руб.), универсал Lada Largus (829,9 тыс. руб.), седан Chevrolet Nexia (850,9 тыс. руб.) и седан Lada Vesta (862,9 тыс. руб.)
Хэтчбэк Renault Sandero (869 тыс. руб.) и Lada Niva Travel (879,9 тыс. руб.) в десятку рейтинга не попали, но оказались к ней ближе всего.