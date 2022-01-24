У Mercedes-Benz S-Class обнаружилась проблема в России

В России под отзыв попали 1082 автомобиля Mercedes-Benz S-Class, которые были реализованы в 2021 году, сообщает Росстандарт. Причиной отзыва стал повышенный риск получения травим передним пассажиром в случае ДТП.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Выяснилось, что программное обеспечение блока управления подушкой безопасности S-Class может не соответствовать спецификациям. После выключения двигателя блок управления, который отвечает за распознавание нахождения пассажира на сиденье, может быть постоянно деактивирован блоком управления подушкой безопасности.

Из-за этого существует риск, что эйрбег переднего пассажира в ходе аварии может не сработать. На всех отозванных автомобилях программное обеспечение блока управления подушки безопасности будет актуализировано.

Сейчас в России новый седан Mercedes-Benz S-Class стоит от 11,35 млн рублей.

Ранее Росстандарт рассказал «Газете.Ru», почему число отзывных кампаний в 2021 году снизилось вдвое.