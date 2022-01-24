Renault Duster в России лишился базовой комплектации

Сегмент кроссоверов в России набирает большую популярность. На фоне этого производители выпускают новую продукцию, а кто-то вносит изменения в уже существующую линейку.

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Производитель Renault успел завоевать признание на автомобильном рынке России. В его портфеле есть модели, которые пользуются стабильным спросом, в частности кроссовер Duster.

Модель Renault Duster предлагается для приобретения в нескольких комплектациях. Базовой до недавнего времени считалась Access. Ее главным отличием было наличие двигателя рабочим объемом 1.6 литра и производительностью 114 л.с. В паре с двигателем функционировала МКПП, которая направляла крутящий момент на колеса передней оси. Сейчас производитель решил отказаться от данной комплектации.

Взамен предлагается более дорогая версия, которая носит название Life. Напомним, что комплектация Access оценивалась в 1 млн рублей. Исполнение Life можно приобрести за 1 150 000 рублей. Главное отличие от прошлой базовой версии - наличие аудиосистемы, Bluetooth-модуля и рейлингов. Кроме того, производитель предусматривает систему кондиционирования.