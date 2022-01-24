Hyundai не будет убивать модель Sonata

В современной линейке автомобилей Hyundai есть несколько моделей, которые не выстрелили - рынок их не принял, что соответствующим образом отразилось на статистике продаж.

Фото: thekoreancarblog.com thekoreancarblog.com

Это, например, Grandeur, Santa Fe и Sonata. С первым проблему решили радикально, и решение оказалось действенным: вместо обновления - новое поколение. Такая же участь ждёт Santa Fe, который и вовсе появится раньше срока.

Ходили слухи, что Hyundai может отказаться от провальной модели Sonata: она уступила место не только конкуренту по классу Kia K5, но даже и более дорогому Grandeur, на который с января по июнь прошлого года, пишет The KCB, пришлось 136 384 из 386 095 проданных автомобилей. Предполагалось, что новый Ioniq 6 станет электрической альтернативой Hyundai Sonata, но этого не произойдёт.

Sonata останется в модельном ряду, и у нового поколения уже есть свой индекс - DN9.

Ранее "РГ" рассказывала, что в Hyundai признали непривлекательность нынешней генерации (DN8) для клиентов и приняли решение пропустить обновление в середине жизненного цикла, выпустив вместо этого абсолютно новую "Сонату". Премьера девятого поколения Hyundai Sonata состоится в 2023 году.