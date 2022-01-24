Каким будет «самый мощный люксовый кроссовер в мире»

Aston Martin готовит «заряженную» версию своего первого и единственного вседорожника – DBX. Ожидается, что новинке достанется двигатель V12, который приводит в движение DB11 и DBS, а также приставка S в названии. Кроме этого, как обещает сам производитель, новая версия DBX станет «самым мощным люксовым кроссовером в мире», что означает, что ей придется превзойти, к примеру, 680-сильный Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid и 650-сильный Lamborghini Urus.

Фото: © Aston Martin © Aston Martin

На прошлой неделе Aston Martin опубликовал первый тизер-видео с деталями кроссовера, а на втором тизере «горячую» версию DBX показали в профиль. Новинка затемнена, однако можно разглядеть несколько отличий от стандартного вседорожника. Так, автомобиль получил крупный диффузор сзади, сплиттер спереди и даже иной дизайн колесных дисков с пятью сдвоенными спицами.

DBX S, который станет топовой модификацией кроссовера, могут укомплектовать «твин-турбо» V12, которым оснащаются DB11 и DBS. Не исключено, что новинке достанется тот же V8, что и у «обычной» модели, однако отдачу 550-сильной «битурбовосьмерки» придется значительно увеличить, чтобы выполнить обещание о «самом мощном люксовом кроссовере в мире». Ранее DBX S прочили отдачу порядка 700-730 лошадиных сил – больше, чем у V12 Speedster.

Как бы то ни было, гадать о «начинке» модели осталось недолго: премьера запланирована на 1 февраля 2022 года.