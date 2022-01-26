АвтоВАЗ выпустил 650-тысячную Lada Vesta

Канал «На заводе», посвященный деятельности АвтоВАЗа, поделился информацией о выпуске 650-тысячной Lada Vesta в Ижевске. Судя по опубликованной фотографии с предприятия, юбилейным автомобилем стал универсал Vesta SW Cross в белом цвете и с черной крышей — это версия Black, цены на которую стартуют от 1 104 900 рублей. Предыдущая знаковая Vesta с порядковым номером 600 000 сошла с конвейера в сентябре 2020 года, и это был экспортный седан, который отправили белорусскому дилеру Lada.

Фото: © На заводе © На заводе

Lada Vesta встала на конвейер в ноябре 2015 года, а в 2017 году семейство пополнилось универсалом. В 2019 году модель впервые обновили — главным изменением стало появление версий с вариатором Jatco в сочетании с 1,6-литровым «атмосферником» Renault-Nissan. Теперь на подходе полноценный рестайлинг: Весты с новым дизайном экстерьера, светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью и вертикальным планшетом в салоне начнут собирать уже в марте, а старт продаж ожидается в конце мая либо в начале лета.

По основной версии, Vesta FL предложат с прежними 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 122-сильным мотором объемом 1,8-литра. Также существует предположение, что 1,8-литровый агрегат могут форсировать до 136 лошадиных сил, хотя официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

Дилеры уже готовятся к запуску обновленной Vesta. Ранее стало известно, что АвтоВАЗ разослал по автосалонам письмо с рекомендацией модернизировать стенды в выставочных залах для демонстрации новинки.