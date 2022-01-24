Пикап Toyota Hilux стал лидером на вторичном рынке

По данным «Автостат Инфо», лидером вторичного рынка пикапов в России в 2021 году стала модель Toyota Hilux. Этот пикап показал рост перепродаж на 57% к 2020 году, то есть вырос с 5538 до 9191 ед.

Фото: Автостат Инфо Автостат Инфо

В рейтинге рынка подержанных пикапов Toyota Hilux вышел на первое место, оставив на второй строчке Mitsubishi L200. Этот пикап показал прирост перепродаж на 7,7% в годовом сравнении, с 7194 до 7746 ед. Третье место среди пикапов с бегом в годовом рейтинге занял «УАЗ Пикап», перепродажи которого выросли на 18,7% с 4284 до 5086 шт.

В топ-5 рынка пикапов с пробегом в 2021 году вошли «ИЖ-2717» (5057 перепроданных машин, +13,6%) и Volkswagen Amarok (2745 ед., -1,2%).