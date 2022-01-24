Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-3° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
2 часа назад

У внедорожника Cadillac Escalade появится «заряженная» версия: первые фото

Концерн General Motors опубликовал первые фотографии внедорожник Cadillac Escalade-V, но пока не раскрыл характеристики машины.

У Cadillac Escalade появится «заряженная» версия
Фото: General MotorsGeneral Motors

«Заряженный» Escalade-V отличается от обычного внедорожника дизайном бамперов и оригинальными колёсными дисками, а при взгляде сзади машину можно узнать по четырём выхлопным трубам. Естественно, автомобиль получит шильдики с обозначением версии, а вот изображений интерьера пока не показаны.

General Motors

По предварительной информации на Cadillac Escalade-V поставят бензиновый двигатель V8 6.2 с компрессором. Таким же мотором оснащают, например, седан Cadillac CT5-V Blackwing — там он развивает 677 л. с.

Официальная премьера самого мощного «Эскалейда» назначена на весну этого года. Тогда же станут известны все характеристики и подробности об автомобиле.

Бортжурнал,Cadillac Escalade,Cadillac,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители