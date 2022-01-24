У Cadillac Escalade появится «заряженная» версия

Концерн General Motors опубликовал первые фотографии внедорожник Cadillac Escalade-V, но пока не раскрыл характеристики машины.

Фото: General Motors General Motors

«Заряженный» Escalade-V отличается от обычного внедорожника дизайном бамперов и оригинальными колёсными дисками, а при взгляде сзади машину можно узнать по четырём выхлопным трубам. Естественно, автомобиль получит шильдики с обозначением версии, а вот изображений интерьера пока не показаны.

General Motors

По предварительной информации на Cadillac Escalade-V поставят бензиновый двигатель V8 6.2 с компрессором. Таким же мотором оснащают, например, седан Cadillac CT5-V Blackwing — там он развивает 677 л. с.