Появились новые подробности о серийном электровэне Volkswagen ID. Buzz

Электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz, который издание Autocar называет «современным переосмыслением оригинального Type 2», дебютирует 9 марта 2022 года. В интервью глава VW Ральф Брандштеттер заявил, что новинка станет «самой эмоциональной из электрических моделей марки» и «будет играть ключевую роль в новой линейке батарейных автомобилей для энтузиастов». Autocar также поделился изображением готового к серийному производству ID. Buzz, однако пока это не официальная фотография, а рендер от независимого дизайнера.

Фото: Рендер Volkswagen ID. Buzz Рендер Volkswagen ID. Buzz

Рендер был создан на основании облика концептуального ID. Buzz, дебютировавшего в 2017 году, и информации, которая уже имеется о серийном варианте. Известно, что новинка разделит модульную платформу MEB с другими электромобилями Volkswagen, причем для фургона будут доступны в том числе двухмоторные силовые установки. Также модели обещают два варианта батарей емкостью 82 либо 111 киловатт-часа.

Концепт Volkswagen ID. Buzz

Autocar предполагает, что ID. Buzz мало чем будет отличаться от одноименного шоу-кара четырехлетней давности. На рендере минивэн изображен с иным передним бампером в стиле гибридного Multivan, традиционными наружными зеркалами вместо камер и стандартными дверными ручками. Упрощена и штамповка по бокам.

Если новая волна коронавируса не повлияет на планы автопроизводителя, то ID. Buzz поступит в продажу в Европе до конца 2022 года, а до США доберется в следующем году.