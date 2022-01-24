Китайцы подали в суд на Renault из-за кражи логотипа

Китайская компания Human Horizons подала в суд на Renault. Как сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport, предметом спора стал логотип бренда Renault Mobilize, который в прошлом году показал свой первый автомобиль. По мнению китайцев, он слишком похож на эмблему марки HiPhi – подразделения Human Horizons – что может помешать ее планам по продвижению в Европе. Немецкий суд иск уже отклонил, но судебные разбирательства продолжаются в еще нескольких европейских странах.

Фото: Логотипы HiPhi и Mobilize Логотипы HiPhi и Mobilize

На обоих логотипах – изогнутые линии, между которыми помещена прямая. У HiPhi линии значительно толще и короче, а черта посередине – вертикальная, в то время как символ Mobilize повернут под углом 45 градусов вправо и имеет слегка иные пропорции. Однако сходства эмблем в Human Horizons посчитали достаточными для обвинения в краже интеллектуальной собственности.

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Логотип для HiPhi китайская компания зарегистрировала еще в августе 2018 года, в то время как Renault защитила права на символику Mobilize только в январе 2021 года.

Первые иски китайцы начали подавать еще осенью прошлого года, но о разбирательствах до сегодняшнего дня не было известно. Как считает истец, Renault следует запретить использовать логотип, так как он нарушает права на товарный знак. По данным Auto Motor und Sport, в Германии суд уже отклонил иск, но чем закончится тяжба в других странах, пока неизвестно.

В Китае под брендом HiPhi выпускается один из самых дорогих автомобилей местного производства – электрический кроссовер HiPhi X с шестью дверями стоимостью 570-800 тысяч юаней (6,6-9,3 млн рублей). Модель оснащается двухмоторной силовой установкой, которая разгоняет ее с места до 100 километров в час за 3,6 секунды, а одной полной зарядки аккумулятора емкостью 96 киловатт-часов хватает на 644 километра пути. Кроссовер настолько полюбился китайцам, что в прошлом году получил звание «Автомобиль года» на пару с бюджетным седаном GAC Empow.

HiPhi X

Mobilize Limo