Куда пропала кнопка «OverDrive» в авто с АКПП?

Необходимость в отключении повышающей передачи возникает при движении на спуске в плотном транспортном потоке, чтобы авто двигалось плавно и имело нужные обороты двигателя.

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Давным-давно, когда автомобили с АКПП были экзотикой, рядом с селектором переключения передач, а иногда прямо на «ручке», была предусмотрена небольшая кнопка, именуемая «OverDrive» («Овердрайв»). Зачем нужна была эта кнопка и почему её больше не найти в современных машинах на автомате, расскажем прямо сейчас.

«OverDrive» — это повышающая передача АКПП, которая, по сути, является аналогом пятой передачи МКПП, когда ведомый вал вращается быстрее, чем ведущий. Она включается при движении с высокой скоростью по трассе и других дорогах, где есть условия для высокоскоростной езды. При активации овердрайва, обороты двигателя снижаются, а вместе с ними и расход топлива и износ коробки. А кнопкой, которой оснащались старые авто с АКПП, водитель мог заблокировать включение повышающей передачи, чтобы автомобиль двигался на третьей скорости при максимальных оборотах.