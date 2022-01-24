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1 час назад

Зачем нужна была кнопка «OverDrive» в авто с АКПП и куда она пропала

Необходимость в отключении повышающей передачи возникает при движении на спуске в плотном транспортном потоке, чтобы авто двигалось плавно и имело нужные обороты двигателя.

Куда пропала кнопка «OverDrive» в авто с АКПП?
Фото: ТАССТАСС

Давным-давно, когда автомобили с АКПП были экзотикой, рядом с селектором переключения передач, а иногда прямо на «ручке», была предусмотрена небольшая кнопка, именуемая «OverDrive» («Овердрайв»). Зачем нужна была эта кнопка и почему её больше не найти в современных машинах на автомате, расскажем прямо сейчас.

«OverDrive» — это повышающая передача АКПП, которая, по сути, является аналогом пятой передачи МКПП, когда ведомый вал вращается быстрее, чем ведущий. Она включается при движении с высокой скоростью по трассе и других дорогах, где есть условия для высокоскоростной езды. При активации овердрайва, обороты двигателя снижаются, а вместе с ними и расход топлива и износ коробки. А кнопкой, которой оснащались старые авто с АКПП, водитель мог заблокировать включение повышающей передачи, чтобы автомобиль двигался на третьей скорости при максимальных оборотах.

Так почему производители убрали кнопку OverDrive? Всё дело в том, что современные автоматические трансмиссии, в отличие от старых автоматов, имеют не 4 или 5 ступеней, а гораздо больше — вплоть до 10. При этом у них может быть не одна, а несколько повышающих передач. Кроме того, новые АКПП способны подстраиваться под условия езды и даже конкретного водителя, поэтому необходимость в отдельной кнопке для выключения повышающей передачи попросту отпала.

Бортжурнал,
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