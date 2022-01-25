Руководство баварского концерна BMW готовится представить обновленный кроссовер X6. Но в настоящее время производитель не хочет полностью раскрыть подробности дизайна будущего транспортного средства.

Фото: BMW BMW

Известно, что обновленный кроссовер получит стильную тонкую головную оптику, созданную в традиционном духе баварской марки. Причём ей достался довольно простой, но интересный геометричный рисунок. Визуально фары не объединяют с решеткой радиатора для того, чтобы кроссовер получился более спортивным.

BMW

Еще одной особенностью экстерьера станут фирменные «ноздри». В сравнении с ранее представленной версией на обновленном кроссовере они подрастут, но совсем немного. Задняя часть изменится за счет доработанного бампера, который станет более массивным за счет нового рисунка задних фар.

BMW

Новый кроссовер получит совершенно переработанный интерьер. На передней консоли найдётся место для нового изогнутого дисплея. Транспортное средство получит передовую медиасистему и богатую систему электронных помощников. В качестве отделки салона будет предложена алькантара или натуральная кожа.

BMW