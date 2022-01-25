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1 час назад

Производитель BMW готовится представить новый кроссовер X6

Руководство баварского концерна BMW готовится представить обновленный кроссовер X6. Но в настоящее время производитель не хочет полностью раскрыть подробности дизайна будущего транспортного средства.

BMW готовится представить обновленный кроссовер X6
Фото: BMW BMW

Известно, что обновленный кроссовер получит стильную тонкую головную оптику, созданную в традиционном духе баварской марки. Причём ей достался довольно простой, но интересный геометричный рисунок. Визуально фары не объединяют с решеткой радиатора для того, чтобы кроссовер получился более спортивным.

BMW

Еще одной особенностью экстерьера станут фирменные «ноздри». В сравнении с ранее представленной версией на обновленном кроссовере они подрастут, но совсем немного. Задняя часть изменится за счет доработанного бампера, который станет более массивным за счет нового рисунка задних фар.

BMW

Новый кроссовер получит совершенно переработанный интерьер. На передней консоли найдётся место для нового изогнутого дисплея. Транспортное средство получит передовую медиасистему и богатую систему электронных помощников. В качестве отделки салона будет предложена алькантара или натуральная кожа.

BMW

По предварительной информации, под капотом будет установлен мотор мощностью от 333 до 375 лошадиных сил. Также будет представлена более спортивная версия с турбированным двигателем мощностью от 530 до 575 лошадиных сил. Серийное производство и продажи кроссовера начнутся весной текущего года.

Бортжурнал,BMW,
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