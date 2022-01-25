Hyundai будет выпускать в Шушарах Tucson, Palisade и Sportage

Руководство корейского концерна Hyundai будет выпускать на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом обновленные комплектации кроссоверов Tucson, Palisade и Sportage.

Фото: Hyundai Hyundai

Новая производственная площадка начнет свою работу в 2023 году. Для начала сборки транспортных средств будут вложены инвестиции в сумме 36 млрд рублей. Корейская компания купила эту производственную площадку у General Motors еще в 2020 году.

Но сложности с распространением пандемии, а также нехватка полупроводников в прошлом году, привели к возникновению ряда проблем, которые заставили производителя отложить работу по запуску площадки.

Напомним, действующее производственное объединение находится в Санкт-Петербурге. Предприятие ХММР выпускает Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X. Автомобили корейской разработки пользуются спросом на российском рынке благодаря хорошим техническим параметрам и высокому уровню оснащения.

Создание новых автомобилей на заводе в Шушарах позволит марке выйти на иной уровень развития, тем самым, нарастив долю присутствия бренда на российском и мировом рынках.