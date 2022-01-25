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2 часа назад

Лайфхак для замены габаритных ламп

Автомобилисты часто сталкиваются с трудностями в эксплуатации транспортных средства. Большинство из них связано с ремонтом машины.

Лайфхак для замены габаритных ламп
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оптика в автомобиле рано или поздно выходит из строя и нуждается в замене. Однако не всегда процедуру восстановления можно провести самостоятельно из-за конструктивных особенностей транспортного средства. На паркетниках модели Nissan Qashqai, которые выпускались в 2010-2013 годах, неудобно проводить замену лампочек габаритных огней.

Однако пользователи в Сети делятся собственными хитростями и способами решения данной проблемы. Так, один автомобилист создал приспособление из стальной проволоки на 3 мм. Оно позволяет быстро вытащить патрон лампы. Конструкцию нужно согнуть в виде буквы "П" с расстоянием 12 мм. С одного конца должна остаться ножка, которая будет выступать в роли рычага.

Такой способ позволяет быстро вытащить вышедший из строя элемент и установить на его место новый. Еще один лайфхак, которым полились пользователи Сети, связан с автомобилями Hyundai и KIA. В этих машинах часто запотевают задние фонари. Главная причина такой проблемы состоит в том, что патрон лампы не имеет уплотнения.

Чтобы предотвратить запотевание элемента, нужно вытащить патрон, просушить светотехнику полностью, а затем поставить элемент на место. Но перед этим нужно надеть на патрон канцелярскую резинку.

Бортжурнал,Nissan Qashqai,Nissan,Hyundai,Kia,
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