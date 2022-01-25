Mercedes Михаэля Шумахера выставили на продажу

Аукцион Bonhams готовит к продаже спортуниверсал Mercedes-Benz C 63 AMG, ранее принадлежавший Михаэлю Шумахеру. Несмотря на немалый список владельцев и внушительный пробег — около 152 000 километров, — автомобиль 2010 года выпуска находится в хорошем состоянии. Его выставят на продажу без резерва 3 февраля, а выручить за него планируется от 50 000 до 100 000 евро (4 400 000-8 900 000 рублей по нынешнему курсу).

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер получил в распоряжение черный Mercedes-Benz C 63 AMG, когда присоединился к новой команде Формулы-1 Mercedes GP Petronas в январе 2010 года. Автомобиль имел широкий список опций, которые на тот момент оценивались в 20 000 долларов сверх цены базового универсала.

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Однако уже в июле того же года Шумахеру досталась новая машина, а C 63 ждал нового владельца до 2011 года. Им стал некий швейцарец, который пользовался автомобилем на протяжении четырех лет и наездил большую часть пробега: к 2015 году на одометре было уже 146 278 километров.

Следующим хозяином спортуниверсала оказался инженер Mercedes-Benz из Германии. Он вернул автомобилю отличное состояние и заменил все четыре колеса, при этом прибавив к пробегу всего тысячу километров. Что касается нынешнего владельца, то он купил C 63 в начале 2018 года и выезжал на дороги только летом, регулярно проходя обслуживание.

До 2021 года универсал дожил в неплохом состоянии, однако на снимках можно увидеть небольшие сколы на кромке капота и слегка помутневшие корпуса фар. В движение автомобиль приводит 6,2-литровый «атмосферник» V8, развивающий 457 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, пару ему составляет семидиапазонный автомат. «По паспорту» заднеприводный универсал должен достигать 96 километров в час примерно за четыре секунды.