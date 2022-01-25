Полицейским грозит уголовное дело за проверку полиса ОСАГО

Два сотрудника полиции из Великих Лук проверили у водителя полис ОСАГО и теперь могут стать фигурантами уголовного дела, сообщает Baza.

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В Новосокольническом районе во время дежурства 30 декабря оперативники Макушев и Лобанов решили проверить документы у водителя машины, которая показалась им подозрительной. Подходя к авто, они увидели, что пассажир и водитель в спешке меняются местами.

Макушев и Лобанов проверили документы у мужчин и выяснили, что находящийся за рулем мужчина не был вписан в страховку. Полицейские забрали у настоящего водителя права и документы на автомобили и вместо того, чтобы вызвать сотрудников из ГИБДД, повезли его товарища в отдел для оформления административного протокола. Через полтора часа водителю вернули документы на авто.

«На полицейских пожаловались и, кажется, по праву. В тот вечер оперативники Лобанов и Якушев стали «оборотнями» – превратились в ДПСников и взяли на себя их функции. В итоге простой административный протокол за страховку может аукнуться для полицейских уголовным делом за превышение должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Материалы по делу отправлены в местный Следственный комитет. Отмечается, что пока Лобанов отделался выговором в устной форме.