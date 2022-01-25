1-2 процента в месяц: автомобилям предрекли новое подорожание

Курс рубля обрушился: в понедельник 24 января он упал до 79 рублей за доллар, что стало минимальным значением впервые с ноября 2020 года. По словам экспертов, опрошенных Autonews, такое падение неминуемо повлияет на рынок, в том числе автомобильный. Цены на новые машины, которые стремительно росли весь прошлый год, продолжат рост: помимо курса рубля их будет подстегивать продолжающийся дефицит и дорожающая логистика.

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Наиболее заметное подорожание грозит машинам с высокой «валютной составляющей». В машинах российских марок она относительно небольшая – 30 процентов, отмечает глава «Автостата» Сергей Целиков. Для иномарок российской сборки этот показатель составляет 50-80 процентов, а для ввозимых из-за рубежа машин – все 100 процентов.

По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, дорожать машины продолжат как минимум до середины года. Среди причин – дефицит на рынке из-за нерешенных проблем с поставками комплектующих, напряженная геополитическая ситуация, а также глобальная инфляция. Впрочем, негативный тренд может сохраниться и в 2023 году.

В Минпромторге еще в декабре заявили, что ожидают скорой стабилизации ситуации на рынке и снижения темпов роста цен. По подсчетам министерства, в 2021 году цены на отечественные машины выросли на 5-8 процентов, а иномарок – на 20 процентов.