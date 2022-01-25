На тестах заметили «заряженный» пикап Ford Ranger Raptor нового поколения

В США на тестах заметили «заряженную» версию пикапа модели Ford Ranger Raptor нового поколения. Полноразмерный внедорожник пользуется повышенным спросом в США и Канаде, на дорогах общего пользования сфотографировали полностью закамуфлированный автомобиль.

Фото: Facebook Facebook

Американский производитель продолжает расширять модельный ряд, внедорожник Ford Ranger Raptor очередной генерации появится к весне нынешнего года. В Таиланде на дорожных тестах заметили прототип перспективной модели в доработанном варианте. Маскировка не позволяет полностью оценить элементы дизайна машины. На камуфляжную плёнку нанесена надпись «Pushing the limit», которая переводится: «Переходя границы дозволенного».

Улучшенный автомобиль привлёк внимание поклонников американского бренда. Фотоснимки появились в тайском разделе социальной сети Facebook, где внедорожник назвали «Next Gen Ranger 2022 Society».

Facebook

Машина получила несколько характерных внешних отличий, которые просматриваются, невзирая на тщательную маскировку. Речь идёт об измененных крыльях и другой форме задних блок-фонарей. Установлены ходовые огни С-образной формы, на решётке радиатора традиционно размещён фирменный логотип Ford.