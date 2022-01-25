На тестах заметили «заряженный» пикап Ford Ranger Raptor нового поколения

В США на тестах заметили «заряженную» версию пикапа модели Ford Ranger Raptor нового поколения. Полноразмерный внедорожник пользуется повышенным спросом в США и Канаде, на дорогах общего пользования сфотографировали полностью закамуфлированный автомобиль.
Американский производитель продолжает расширять модельный ряд, внедорожник Ford Ranger Raptor очередной генерации появится к весне нынешнего года. В Таиланде на дорожных тестах заметили прототип перспективной модели в доработанном варианте. Маскировка не позволяет полностью оценить элементы дизайна машины. На камуфляжную плёнку нанесена надпись «Pushing the limit», которая переводится: «Переходя границы дозволенного».
Улучшенный автомобиль привлёк внимание поклонников американского бренда. Фотоснимки появились в тайском разделе социальной сети Facebook, где внедорожник назвали «Next Gen Ranger 2022 Society».
Машина получила несколько характерных внешних отличий, которые просматриваются, невзирая на тщательную маскировку. Речь идёт об измененных крыльях и другой форме задних блок-фонарей. Установлены ходовые огни С-образной формы, на решётке радиатора традиционно размещён фирменный логотип Ford.
Под капотом машины могут установить 6-цилиндровый V-образный мотор с двумя турбинами. Дебют новинки пройдёт в феврале текущего года. Линейка моторов внедорожника представлена тремя дизельными моторами, имеется также турбодизель с шестью цилиндрами, он получил V-образную компоновку.