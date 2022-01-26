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2 часа назад

BMW раскрыла российские цены на обновленные 8 Series

Компания BMW представила в России обновленные модели 8 Series. Самая доступная версия Gran Coupe будет стоить от 8 млн руб. Вариант M8 Gran Coupe обойдется минимум в 11,73 млн руб. Производство обновленных 8 Series стартует в марте 2022 года.

Названы российские цены на обновленные BMW 8 Series
Фото: BMW BMW

Все новинки BMW 8 Series в базовом оснащении теперь содержат пакет M Sport с аэродинамическими элементами в области бамперов и порогов, а также особыми дисками и тормозной системой. Внешне главным отличием обновленных моделей стали решетка радиатора с подсветкой и лазерные фары в специальном дизайне. Для 8 Series подготовили и новые варианты окраски кузова и дизайна колесных дисков.

В салоне 8 Series увеличили центральный дисплей — теперь его диагональ составляет 12,3 дюйма. Мультимедиа-система работает с навигацией, голосовым помощником и проекционным дисплеем, а также поддерживает беспроводное соединение со смартфоном. В базовое оснащение обновленных моделей входят многофункциональные сиденья водителя и переднего пассажира с электрорегулировками и функцией памяти для сиденья водителя.

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