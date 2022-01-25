Где на зимних дорогах лучше заранее притормозить

Зима – самое недружелюбное время года для автомобилистов. Становится в разы больше хлопот с машиной, и без того опасные участки дорог требуют еще большей осторожности. Где зимой следует быть особенно внимательным и притормаживать заранее, рассказали эксперты.

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Остановки общественного транспорта

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Большая проходимость транспорта (автобусы, троллейбусы, маршрутки) образует на участках вблизи остановок ледяной накат, поэтому проезжать их следует особенно осторожно. Кроме того, специальная всесезонная резина общественного транспорта может не всегда справляться с обледеневшей дорогой, поэтому приближаться к большим автобусам во время торможения тоже не рекомендуется.

Перекрестки

Здесь аварии случаются регулярно и летом, но зимой, когда увеличивается тормозной путь, их число закономерно возрастает, напоминает портал 110km. Поэтому крайне нежелательно пытаться проскакивать на зеленый в последний момент, да и в целом лучше проезжать перекрестки аккуратно. Риск того, что кто-то вылетит наперерез, не успев затормозить на обледеневшей дороге, всегда присутствует.

Мосты и участки вблизи водоемов

Повышенная влажность вблизи рек, озер и других водоемов становится причиной дополнительного обледенения дорожного покрытия. Это же относится и к мостам, при спуске с них важно помнить об этом моменте.

Снежная колея

Особую опасность представляет собой колея, на дне которой образовался лед. По такому участку следует ехать осторожно, держа руль обеими руками, так как автомобиль может развернуть в любой момент. Снежная колея представляет опасность и на трассе, даже если ее глубина совсем небольшая. Нередко ДТП происходят, когда водители пытаются пойти на обгон, но в итоге машина уходит в неконтролируемый занос.

Пешеходный переход

Зимой всегда следует сбрасывать скорость заранее, даже если кажется, что пешеход успеет перейти дорогу раньше, чем вы подъедете. Дорога скользкая, человек может упасть. В этом случае водитель просто не успеет сбросить скорость, если не начнет притормаживать заранее.

Переметы на открытых дорогах