Где на зимних дорогах лучше заранее притормозить

Зима – самое недружелюбное время года для автомобилистов. Становится в разы больше хлопот с машиной, и без того опасные участки дорог требуют еще большей осторожности. Где зимой следует быть особенно внимательным и притормаживать заранее, рассказали эксперты.
Большая проходимость транспорта (автобусы, троллейбусы, маршрутки) образует на участках вблизи остановок ледяной накат, поэтому проезжать их следует особенно осторожно. Кроме того, специальная всесезонная резина общественного транспорта может не всегда справляться с обледеневшей дорогой, поэтому приближаться к большим автобусам во время торможения тоже не рекомендуется.
Здесь аварии случаются регулярно и летом, но зимой, когда увеличивается тормозной путь, их число закономерно возрастает, напоминает портал 110km. Поэтому крайне нежелательно пытаться проскакивать на зеленый в последний момент, да и в целом лучше проезжать перекрестки аккуратно. Риск того, что кто-то вылетит наперерез, не успев затормозить на обледеневшей дороге, всегда присутствует.
Повышенная влажность вблизи рек, озер и других водоемов становится причиной дополнительного обледенения дорожного покрытия. Это же относится и к мостам, при спуске с них важно помнить об этом моменте.
Особую опасность представляет собой колея, на дне которой образовался лед. По такому участку следует ехать осторожно, держа руль обеими руками, так как автомобиль может развернуть в любой момент. Снежная колея представляет опасность и на трассе, даже если ее глубина совсем небольшая. Нередко ДТП происходят, когда водители пытаются пойти на обгон, но в итоге машина уходит в неконтролируемый занос.
Зимой всегда следует сбрасывать скорость заранее, даже если кажется, что пешеход успеет перейти дорогу раньше, чем вы подъедете. Дорога скользкая, человек может упасть. В этом случае водитель просто не успеет сбросить скорость, если не начнет притормаживать заранее.
Перемет или сугроб на дороге – одна из самых сложных и опасных особенностей зимней езды на автомобиле. Не обманывайтесь, если на большей части дорожного покрытия почти пусто или снег сдувает ветром – впереди может оказаться перемет. Если днем у вас будет возможность увидеть его заранее, то ночью можно в лучшем случае застрять в глубоком снегу.