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2 часа назад

Какие фразы продавца автомобиля должны насторожить покупателя

Многие автолюбители приобретают автомобиль с пробегом. Следует обращать внимание на его состояние и подлинность документов, в ряде случаев фразы перекупщика или владельца авто помогут составить мнение о машине и насторожить покупателя.

Какие слова продавца автомобиля должны насторожить покупателя
Фото:  РИА Новости/Евгений Епанчинцев РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Некоторые продавцы заявляют, что машина не их, они лишь разместили объявление. К подобным методам прибегают перекупщики, чьи имена и фамилии не мелькают в ПТС. Такие люди называют себя «деверем», «кумом» или «другом». В договор в таком случае вписывается чужое имя и сделка ведётся от доверенного лица. Вместе с тем такие лица не имеют на руках доверенность, а при заключении договора ставят подпись за настоящего хозяина. То же относится к случаям составления расписки о получении денег.

Настораживать должна не только красивая фотография авто в Сети, но и фразы типа: «Поторопитесь, машину уже едут смотреть другие». То же относится к заявлениям, что владелец «лишь масло менял». Если хозяин ничего не делал, то состояние машины должно вызвать опасения. Некоторые заявляют, что из гаража на машине выезжали крайне редко. В таком случае нужно осмотреть салон и поискать признаки износа. Следует проверить обивку руля, подлокотники и кнопки стеклоподъёмника.

Нужно насторожиться, если продавец говорит, что в ГАИ он не поедет. Он может бояться вскрывшихся проблем с машиной и возможного запрета на регистрационные действия со стороны банков. В таком случае автомобиль нужно обязательно проверить в ГИБДД.

Бортжурнал,ГИБДД,
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