Volkswagen выпустил последний седан Passat

С конвейера завода Volkswagen в Чаттануге (США, штат Теннесси) сошел последний экземпляр седана Passat. Модель продержалась на конвейере несколько десятилетий и ушла в отставку только сейчас, освободив производственные мощности для выпуска электрического ID.4, серийная сборка которого стартует до конца нынешнего года. Что же касается Passat в России, доступного в кузове седан и универсал, то он еще некоторое время будет присутствовать в локальной модельной линейке Volkswagen.

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В Европе седан Passat отправили в отставку еще в конце 2021 года, и теперь европейцам доступен только Passat Variant, так как универсалы по-прежнему пользуются популярностью на местных рыках. Временной заменой седану можно считать «родственный» лифтбек Arteon, однако уже в 2023 году Volkswagen выпустит семейство сопоставимых по габаритам электромобилей Aero/Aero B.

В России Passat по-прежнему продается, причем как в кузове седан, так и универсал. Актуальная модель восьмого поколения доступна с двумя бензиновыми моторами на выбор: объемом 1,4 литра и мощностью 150 сил либо двухлитровым, выдающим 190 сил. Младший агрегат сочетается с «механикой» или семиступенчатым «роботом» DSG, старший — только с роботизированной трансмиссией. Цены начинаются от 2 728 000 рублей.

Passat Alltrack комплектуется двигателем 2.0 TSI мощностью 220 лошадиных сил, семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом 4Motion. Начальная стоимость универсала — 3 808 000 рублей.