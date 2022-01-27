Обновленный Mercedes-Benz G-Class сфотографировали на дороге

Британское издание AutoExpress публикует свежую порцию шпионских снимков обновленного Mercedes-Benz G-Class. Судя по дизайну радиаторной решетки внедорожника, на дорогах заметили модификацию G550, и уже можно заметить отличия от нынешней версии модели — у закамуфлированного автомобиля иначе оформлен передний бампер, а вентиляционные отверстия крупнее, чем у актуального G550. По-другому выглядят капот и расширители колесных арок.

Mercedes-Benz G-Class сменил поколение сравнительно недавно — в 2018 году, а в 2021 году модель установила рекорд: по всему миру было продано 41 174 внедорожника, и это лучший результат с момента запуска оригинального W460 в 1979 году. Известно, что немецкая марка уже запустила в разработку полностью электрическую версию модели (она дебютирует в 2024 году), а также параллельно готовит рестайлинг актуального G-Class.

AutoExpress.co.uk

AutoExpress.co.uk

На шпионских фотографиях автомобиль запечатлен в камуфляже, причем пленкой обклеены только передняя часть машины и корма. Наибольшие изменения ожидаются именно спереди, однако они будут носить точечный характер. Также могут модернизировать задние фонари, но серьезных нововведений не предвидится.

Что же касается салона, то его снимков пока нет, однако можно предположить, что Mercedes-Benz предложит для внедорожника последнюю версию мультимедийной системы MBUX, поскольку G-Class — единственная модель в линейке без нее. Не исключено, что с обновлением может увеличиться и размер центрального экрана.