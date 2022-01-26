Зачем электромобилю коробка передач?

Большую часть электрокаров выпускают с 1-ступенчатыми редукторами. После долгих стараний разработчики смогли упростить конструкцию. Лишь изредка производители добавляют КПП на автомобили, однако это сказывается на стоимости и усложняет конструкцию.

Фото: РИА Новости/Александр Уткин РИА Новости/Александр Уткин

Оснащены ли электромобили коробками передач. Водители, планирующие приобретение электрических автомобилей, интересуются, оснащены они коробками передач или нет. Стоит отметить, первые электрокары появились еще в 19 веке. После того как создали ДВС, о таком транспорте постепенно начали забывать. И вот в стране экологические проблемы, а это значит, пора возвращаться к хорошо забытому старому.

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Главное отличие электромобиля от простых автомобилей с ДВС заключается не только в двигателе, но и особенной трансмиссии. Если транспорт работает на простом топливе, на него устанавливается многоступенчатая коробка передач. Соответственно, чем их количество больше, тем и скоростные показатели лучше.

В электрокарах отсутствует привычная нам механика. Чтобы автомобиль приводился в движение, ему достаточно одной скорости. Но как это объяснить? В электрическом двигателе уже на нулевых оборотах может наблюдаться максимальный крутящий момент. У электрокара не должно быть разделения между коробкой передач и двигателем на холостых оборотах, а также в момент остановки.

У силовых установок электрокаров диапазон оборотов намного шире. Но мощность не растрачивается, а напротив, расходуется с максимальным КПД. Именно поэтому в электрокары не нужно устанавливать коробки передач.

Коробка передач электрокарам не нужна. Практически на всех электрокарах, которые есть сейчас, производители не устанавливают коробки передач. В них нет никакой необходимости, ведь как только водитель нажмет на педаль газа, тут же будет создан максимальный крутящий момент.

Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что в сцеплении необходимость отсутствует, ведь двигатель и так работает, а получаемой мощности ему достаточно. Но если водитель сам желает установить коробку передач на электромобиль, возможно ли это? Некоторые производители идут на такое.

Если рассматривать конструктивные особенности, то в электрических автомобилях коробки передач нет, вместо нее редуктор с одной ступенью. Однако при эксплуатации транспортного средства в условиях бездорожья, 1-ступенчатая коробка передач просто не справится со своей задачей. Именно поэтому в смешанном режиме рекомендуют пользоваться КПП с тремя или четырьмя ступенями. Таким образом, будет увеличен запас хода.

у водителя создается ощущение, что он управляет простым транспортным средством;

проходимость улучшается;

увеличивается запас хода. Мустанг Литиум – это пример электромобиля с механической коробкой передач. Мощность автомобиля 900 лошадиных сил. Чтобы управление было удобным, установили механику с 6-ю ступенями. Преимущества коробок передач на электрокарах очевидны: