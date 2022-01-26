Jeep, Opel и Citroen везут в Россию шесть новинок

Концерн Stellantis отмечает свою первую годовщину: в марте мегакорпорации, которая объединила PSA и Fiat-Chrysler, исполнится год. В связи с этим российское представительство Stellantis подвело итоги работы в 2021 году и раскрыло планы по запуску новых моделей в 2022-м: всего планируется привезти шесть машин трех брендов — Citroen, Opel и Jeep, а также улучшить модельную линейку Peugeot.

Фото: © Opel © Opel

Stellantis представлен в России марками Peugeot, Citroen, Opel, Jeep и Fiat Professional. Прошлый год концерн завершил с совокупным ростом продаж на 65 процентов по сравнению с результатом 2020-го, и прогноз на будущее у российского представительства компании весьма оптимистичный: в течение следующих 10 лет рынок потенциально может вырасти на 50–100 процентов «в зависимости от внешних и внутренних факторов». Кроме того, наш рынок стратегически важен для Stellantis и является четвертым по объемам продаж в Европе. Этим и объясняется намерение концерна расширить свою продуктовую линейку — на текущий год запланированы шесть полноценных новинок, а также ряд улучшений существующих моделей.

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Opel

Марка Opel, которая вернулась на российский рынок в 2019 году, в 2022-м расширит модельный ряд: главным запуском немецкого бренда в России станет Astra шестого поколения. Астра и прежде продавалась в нашей стране, однако в 2014 году она покинула рынок — Opel в то время еще принадлежал General Motors. Однако теперь, находясь под крылом французского PSA, немецкий автопроизводитель чувствует себя увереннее и наращивает объемы продаж. За 2021 год дилеры реализовали 2053 новых автомобиля Opel, что на 253 процента больше результата 2020-го.

На сегодняшний день Opel представлен шестью моделями: это кроссоверы Crossland и Grandland X, которые импортируют в Россию из-за рубежа, минивэны Combo и Combo Life калужской сборки, а также микроавтобусы Vivaro и Zafira Life (последний тоже собирают на мощностях предприятия «ПСМА Рус» в Калужской области).

Что же касается Астры, то она сменила поколение летом 2021 года. Это стало поворотным моментом в истории модели: она не только принципиально изменилась внешне, но и сменила прежнюю платформу GM на французскую архитектуру EMP2 (разработка концерна PSA), а также впервые обзавелась гибридной модификацией с функцией подзарядки от сети.

До России подзаряжаемый гибрид вряд ли доберется, так как в стране пока плохо развита сеть разрядных станций, а вот версии с обычными ДВС у нас появятся. В Европе Astra комплектуется 1,2-литровой «турботройкой» мощностью 110 или 130 лошадиных сил и турбодизелем 1.5 BlueHDi на 130 сил. Пару 130-сильным моторам составляет восьмидиапазонный автомат либо шестиступенчатая «механика», а 110-сильному — безальтернативная механическая коробка.

С какими двигателями новинка появится в России, станет известно после ее сертификации, когда Росстандарт опубликует в свободном доступе Одобрение типа транспортного средства.

Обновленный Opel Grandland

Зато другой гибрид уже на 100 процентов подтвержден для нашего рынка: это обновленный Grandland, который в ходе рестайлинга не только «посвежел» в плане дизайна, но и лишился приставки Х. В России модель будет продаваться с бензин-электрической установкой мощностью 300 лошадиных сил, а альтернативой станут две модификации с ДВС, а именно с 1,2-литровым наддувным агрегатом и 130-сильным дизелем 1.5. Кроссоверу обещан «цифровой» кокпит, система ночного видения и адаптивный круиз-контроль.

Помимо двух полноценных запусков, Opel заявил для России некую VIP-версию фургона Zafira Life (аналогичную комплектацию получит и соплатформенный Peugeot Traveller). Кроме того, список оснащения модели в 2022 году пополнится функцией автозапуска.

Citroen

Еще две новинки готовит Citroen. Главной премьерой станет кросс-купе C4, глобальный дебют которого состоялся еще в 2020 году. Модель базируется на архитектуре CMP и доступна в Европе с пятью бензиновыми двигателями мощностью от 100 до 155 лошадиных сил и двумя дизелями, выдающими 110 и 130 лошадиных сил. Кроме того, европейцам доступен полностью электрический ё-C4, однако у батарейного кросса вряд ли есть будущее в России.

Вторая новинка Citroen, заявленная для России, посвежее — это обновленный C5 Aircross, представленный в начале 2022 года, который пока не продается даже в Европе. С дореформенной моделью россияне уже знакомы (по состоянию на конец января французский кроссовер стоит от 2,44 миллиона рублей), но рестайлинговый вариант куда более стильный и современный. С обновлением C5 Aircross обзавелся радиаторной решеткой с подсветкой, светодиодной оптикой нового дизайна и 10-дюймовым сенсорным экраном в салоне.

В Европе такой кроссовер получит внушительный список оснащения, который включает, например, кресла с вентиляцией и массажем. А в топовых комплектациях C5 Aircross предложат с отделкой салона алькантарой и перфорированной кожей.

C5 Aircross

Характеристики обновленного Citroen C5 Aircross пока не раскрывают. Скорее всего, в техническом плане модель осталась прежней и будет комплектоваться «тройкой» на 130 сил, четырехцилиндровым турбодизелем той же мощности и гибридной силовой установкой на 225 лошадиных сил. В России дореформенный кроссовер продается со 150-сильным бензиновым мотором и дизельным двигателем, отдача которого составляет 180 лошадиных сил.

Citroen также намерен доработать модель Berlingo: ей обещают некую особую версию и функцию автозапуска.

Jeep

Jeep завершил 2021 год на российском рынке с 1610 проданными автомобилями, что на четыре процента больше результата 2020-го. Компании удалось продемонстрировать рост даже несмотря на то, что модельный ряд заметно урезали: были прекращены поставки Cherokee и Renegade, и пока возвращать их в гамму не планируется. Зато Jeep подготовил для россиян другие новинки.

В течение года состоится запуск нового поколения Grand Cherokee и семиместного Grand Cherokee L, причем последний дебютировал в России раньше, чем в Европе. Двухрядный Grand Cherokee появится у российских дилеров в третьем квартале 2022 года, а трехрядний Grand Cherokee L — в четвертом. Уже есть официальная информация о двигателях: их будет два, первый — двухлитровый агрегат мощностью 268 лошадиных сил, а второй — 286-сильный объемом 3,6 литра. Оба мотора сочетаются с восьмидиапазонным автоматом. На выбор предложат комплектации Summit, Overland и Limited.

В мае 2022 в России начнутся продажи обновленного Compass. Он сохранит 2,4-литровый атмосферный двигатель и девятиступенчатый автомат, но получит прибавку в мощности: если на актуальной модели мотор выдает 150 либо 175 лошадиных сил, то у рестайлингового Компасса его отдача составит 175 сил вне зависимости от версии. Как и прежде, у кроссовера будет три варианта: Limited, Trailhawk и S.

Летом Jeep привезет в Россию некую особую версию внедорожника Wrangler. В компании уточнили, что речь идет о специальном исполнении, а не о дизельной модификации — она нам по-прежнему не положена. Других подробностей пока нет.

Peugeot

Вторая французская марка концерна, Peugeot, в 2022 году не отметится значимыми запусками, зато обещает улучшить существующие модели: Partner Crossway получит спецверсию и функцию автозапуска, коммерческий Partner — сдвижную левую дверь и электрообогрев лобового стекла, Traveller — комплектацию Premium 2+2, а Expert — отделку грузового отсека панелям и тоже сдвижную левую дверь.