Почему опасно удалять из автомобиля катализатор

Владельцы автомобилей часто сталкиваются с рекламными объявлениями, в которых предлагают удалить катализатор. Иногда это предлагают сделать бесплатно. Реклама утверждает, что таким образом можно понизить расход топлива, восстановить упавшую тягу двигателя и избавиться от горящей лампочки Check Engine.

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Эксперты издания "Колеса" предупреждают, что чаще всего авторы таких объявлений охотятся за содержащимися в каталитических нейтрализаторах (катализаторах) драгоценными металлами. В конструкции этих узлов используются очень дорогие платина, палладий и родий. Известны случаи, когда злоумышленники просто похищают катализаторы, незаконно срезая их у чужих автомобилей.

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Законный способ изъять катализатор – убедить владельца автомобиля, что этот узел вызывает проблемы с двигателем. Эксперты предупреждают, что исправный катализатор никаких трудностей в работе автомобиля не создает. Он необходим для защиты окружающей среды от вредных выбросов двигателя. Особенно это важно для современных дизельных моторов.

Если просто срезать катализатор, двигатель не будет нормально работать, напоминают специалисты. В системе выпуска установлены лямбда-зонды (кислородные датчики). Один из них отвечает за топливные коррекции, а второй в основном нужен для контроля работы катализатора. Для нормальной работы двигателя без катализатора нужно перепрошивать блок управления двигателем.

Эксперты предупреждают, что бесплатное удаление катализатора такую тонкую настройку не предусматривает – это дорого, а недобросовестные предприниматели стремятся снизить издержки. Иногда они заливают в электронный блок управления (ЭБУ) взломанную прошивку, но чаще ставят "обманки" вместо кислородных датчиков.

Подобная "обманка" может отказать через несколько километров после сервиса. Претензии в большинстве случаев приниматься не будут. И даже если "обманка" работает, ЭБУ без перепрошивки все равно получает неправильную информацию. Это приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамики и другим проблемам с работой двигателя.