Toyota представила новое поколение внедорожника Sequoia

Компания Toyota официально представила новое поколение внедорожника Sequoia, который будет доступен на территории Северной Америки. Новинка базируется на рамной архитектуре, которая лежит в основе пикапа Tundra и внедорожника Land Cruiser 300. Для автомобиля подготовили пять основных комплектаций, несколько пакетов для бездорожья, а также безальтернативную гибридную силовую установку. В дилерских центрах Sequoia появится летом нынешнего года.

Фото: © Toyota © Toyota

Под капотом новой Sequoia расположат безальтернативную гибридную установку i-Force Max, включающую 3,5-литровый турбомотор V6, 10-диапазонный автомат и установленный между ними электромотор, питающийся от никель-металлогидридной батареи. Комбинированная отдача системы такая же, как на пикапе Tundra третьего поколения: 443 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента.

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Динамические показатели пока не раскрываются, однако ожидается, что новый внедорожник станет экономичнее прошлых версий. В числе других технических решений в автомобиле появился задний неразрезной мост на пружинах, хотя у предыдущей «Секвойи» были поперечные рычаги. За доплату внедорожник можно оборудовать адаптивными амортизаторами и задними пневмобаллонами, которые позволяют поддерживать дорожный просвет вне зависимости от нагрузки.

Toyota

Новая Sequoia доступна исключительно в трехрядном исполнении. Причем второй ряд сидений может состоять из двух «капитанских» кресел с подогревом и вентиляцией, в то время как задний диван оборудован электроприводом и продольной регулировкой. Внедорожник предложат в пяти основных комплектациях, которые в большинстве случаев оборудованы задним приводом.

Toyota Sequoia Limited

Полноприводной Sequoia можно сделать за доплату — причем это будет простенький part-time, а не Multi-Mode 4WD с центральным дифференциалом Torsen, как на машине предыдущего поколения. В списке опций внедорожника числятся камера кругового обзора, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, а также информационно-развлекательная система с дисплеем диагональю от 8 до 14 дюймов и панорамное остекление. Топовые версии дополнят 22-дюймовыми колесными дисками и отделкой интерьера натуральным деревом.

Помимо основных комплектаций, для нового внедорожника подготовили сразу три версии TRD: Sport, Offroad и Pro. Такие полноприводные Sequoia отличаются наличием раздаточной коробки передач, усиленными амортизаторами, иными колесными дисками, а также наличием блокировки заднего дифференциала и дополнительных электронных ассистентов. Кроме того, Pro-версия получила пластины, защищающие днище, систему выбора режимов движения Multi-Terrain Select, а также некоторые отличия в оформлении экстерьера.