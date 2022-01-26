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1 час назад

Bentley анонсировала первый аккумуляторный электромобиль

Компания Bentley объявила о планах выпустить первый в истории марки аккумуляторный электромобиль марки в 2025 году. Он будет производиться в Великобритании на заводе в Крю. Каким именно станет первый электрокар британской марки, не уточняется.

Bentley анонсировала первый аккумуляторный электромобиль
Фото: BentleyBentley

К 2030 году компания Bentley планирует превратиться из крупнейшего производителя 12-цилиндровых двигателей внутреннего сгорания в изготовителя исключительно электромобилей, а также добиться углеродной нейтральности во всех сферах деятельности. В течение следующих десяти лет компания планирует инвестировать в решения для устойчивого развития £2,5 млрд.

В рамках стратегии под названием Beyond100 в компании собираются к 2023 году подготовить все три модели Bentley в конфигурации гибридных автомобилей. Две из них — Flying Spur и Bentayga — уже предлагаются в виде гибридных моделей. К 2026 году линейка будет состоять исключительно из электрических и гибридных автомобилей с возможностью зарядки от электросети.

Ранее президент «АвтоВАЗа» сообщал, что компания планирует наладить серийное производство электромобилей в России и к 2030 году довести объем их выпуска до 10%.

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