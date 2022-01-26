«АвтоВАЗ» может отказаться от бюджетных моделей

Концерн «АвтоВАЗ» намерен вывести из бюджетного сегмента некоторые модели популярного семейства Lada. Статистика продаж за 2021 год лишь усиливает желание производителя отказаться от выпуска недорогих транспортных средств.

Статистические данные по реализации компактных моделей показывают, что они постепенно теряют популярность. В частности, Lada Granta на протяжении определённого периода времени занимала первые позиции по итогам продаж. Вместе с тем в 2021 году данная модель уступила по объёму реализации седану и универсалу Vesta. К тому же, конвейер, на котором собирают Granta, несколько раз останавливали по причине нехватки комплектующих и электронных компонентов.

По данной причине концерн намерен пересмотреть свою маркетинговую стратегию. В Тольятти снимают с производства также Lada XRAY и Largus. Подобное решение обсуждалось ещё шесть месяцев назад. Первая названая модель не вызвала интерес у российских потребителей, что подтверждается продажами. В 2021 году, в частности, было реализовано 22 тысячи данных авто. Кросс-версия не спасла ситуацию, по этой причине XRAY снимают с конвейера.