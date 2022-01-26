Главный армейский внедорожник США стал гибридом

Компания Oshkosh Defense, обеспечивающая внедорожниками моторизованные подразделения американской армии, представила первый в истории общевойсковой лёгкий тактический автомобиль (Joint Light Tactical Vehicle, или JLTV) с гибридной силовой установкой. Преимуществами машины называют бесшумность и низкий расход топлива, причём по основным параметрам, в том числе баллистической защите, она не уступает обычным JLTV.
Во-первых, расход у гибрида ниже на 20 процентов. Во-вторых, благодаря последовательной схеме машина способна передвигаться бесшумно, причём зарядка аккумулятора от ДВС займет около 30 минут. Более того, от тактического внедорожника можно запитать внешние устройства мощностью до 115 киловатт, а значит, нет необходимости возить с собой отдельный генератор. При этом, по словам разработчиков, если потребуется, гибридную систему можно легко установить в старые машины.
Но пока от Армии США таких запросов не поступало, поэтому eJLTV создан по собственной инициативе Oshkosh — чтобы показать технические возможности. Разработка гибридной установки и адаптация заняли полтора года. Система подойдёт для всех четырёх вариантов JLTV — от внедорожника общего назначения до пикапа и вездехода с тяжелым вооружением.