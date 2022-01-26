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2 часа назад

Главный армейский внедорожник США стал гибридом

Компания Oshkosh Defense, обеспечивающая внедорожниками моторизованные подразделения американской армии, представила первый в истории общевойсковой лёгкий тактический автомобиль (Joint Light Tactical Vehicle, или JLTV) с гибридной силовой установкой. Преимуществами машины называют бесшумность и низкий расход топлива, причём по основным параметрам, в том числе баллистической защите, она не уступает обычным JLTV.

Главный армейский внедорожник США стал гибридом
Фото: © Oshkosh Defense© Oshkosh Defense
Как и все Oshkosh JLTV, гибрид eJLTV оснащён независимой подвеской TAK-4i, обеспечивающей вертикальный ход колёс до полуметра. Параметры двигателя не уточняются, но известно, что это дизель. На обычные броневики ставят V8 6.6 (340 л.с.) от Gale Banks Engineering, основанный на архитектуре GM Duramax. Гибридная надстройка включает батарею ёмкостью 30 киловатт-часов и добавляет к массе внедорожника около 450 килограммов, хотя и сулит множество преимуществ.

Во-первых, расход у гибрида ниже на 20 процентов. Во-вторых, благодаря последовательной схеме машина способна передвигаться бесшумно, причём зарядка аккумулятора от ДВС займет около 30 минут. Более того, от тактического внедорожника можно запитать внешние устройства мощностью до 115 киловатт, а значит, нет необходимости возить с собой отдельный генератор. При этом, по словам разработчиков, если потребуется, гибридную систему можно легко установить в старые машины.

Но пока от Армии США таких запросов не поступало, поэтому eJLTV создан по собственной инициативе Oshkosh — чтобы показать технические возможности. Разработка гибридной установки и адаптация заняли полтора года. Система подойдёт для всех четырёх вариантов JLTV — от внедорожника общего назначения до пикапа и вездехода с тяжелым вооружением.

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