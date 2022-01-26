Спрос на электромобили в России утроился

На фоне мировых трендов на электрификацию продолжает расти и интерес россиян к автомобилям с «зелеными» силовыми установками. Так, по данным агентства «Автостат», за прошлый год на отечественном рынке было продано 2254 новых электромобиля, что превысило результат 2020 года в 3,1 раза. Продажи растут уже пять лет подряд, однако минувший год стал особенным: ранее количество реализованных электрокаров не превышало и одной тысячи за год.

Фото: © Porsche © Porsche

Почти треть продаж приходится на Tesla: на электрокарах американского бренда за 2021 год остановили выбор 736 россиян, что в 3,3 раза больше, чем в 2020-м. При этом официально Tesla до сих пор не представлена в России, несмотря на прошлогоднее заявление Илона Маска и активную экспансию на другие мировые рынки: к примеру, на этой неделе стало известно об открытии представительства компании в Турции.

Электрические Porsche разошлись чуть меньшим тиражом – в 581 экземпляр, однако спрос вырос за год в 6,4 раза. Третью строчку заняла Audi с 387 реализованными электромобилями и ростом в 2,9 раза. Nissan продал 131 электрокар, растеряв девять процентов спроса, а остальные бренды продали менее ста батарейных машин.

Что касается моделей, то наиболее популярным среди россиян стал Porsche Taycan, на который и пришлись все продажи немецкого бренда. На втором месте оказалась самая доступная Tesla – Model 3 с 432 проданными экземплярами, а на третьем – различные Audi e-tron (387 штук). Четвертой стала Tesla Model Y, а пятым – Nissan Leaf с результатом 218 и 131 автомобиль соответственно.