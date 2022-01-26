Пьяных водителей заставляют мыть морги

На Тайване придумали новый способ наказания для водителей, севших за руль в нетрезвом виде. В городе Гаосюн любителей пьяной езды в рамках общественных работ теперь направляют уборщиками в местные морг и похоронные бюро - чтобы соприкоснулись со смертью вблизи, ведь вождение в нетрезвом виде нередко приводит к жертвам.

Фото: odditycentral.com odditycentral.com

По сообщению издания Oddity Central, в прошлом месяце Гаосюн был потрясен автомобильной аварией, спровоцированной пьяным водителем, в результате нее один мужчина погиб и еще три человека пострадали.

Тогда мэр города Чен Цимай анонсировал, что любителей выпить и сесть после этого за руль будут отправлять на общественные работы в похоронные заведения. На днях полиция отправила первую партию из 11 провинившихся водителей в муниципальное Управление похоронного бюро, где они несколько часов занимались уборкой морга, крематория и холодильных камер для хранения трупов.

Мера оказала моментальное воздействие на осужденных. Все 11 человек после 4 часов трудового воспитания выразили глубокое раскаяние в своих действиях и поклялись никогда больше не садиться за руль пьяными.

Один из осужденных заявил журналистам, что ему наказали протирать дверцы холодильных камер, и он понял, что внутри находятся тела умерших.