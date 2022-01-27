Сколько стоит зарядить электромобиль?

Владение электрокаром в России пока вызывает большое количество вопросов. Как правило, о стоимости обслуживания.

Фото: Антон Денисов/РИА «Новости» Антон Денисов/РИА «Новости»

Большая часть вопросов об электрокарах касается зарядки тяговых батарей. Как отмечают эксперты и владельцы электрических транспортных средств, наиболее выгодно заряжать машину в домашних условиях. Сэкономит можно, если использовать часы непиковой нагрузки, когда тарифы на электричество сокращаются.

Можно ставить электрокар на зарядку на ночь, а уже утром отправляться в дорогу. Напомним, что в России 1 кВт электроэнергии оценивается в 3 - 6 рублей. Поэтому на 100 км, среднем нужно затратить 70 рублей. Если рассматривать полную зарядку батареи в Tesla Model S, она обойдется примерно в 600 рублей.

Если заряжать батарею на стационарной заправке, можно сократить время выполнения процедуры. Но такая услуга оценивается дороже. Стоимость зависит от конкретного оператора и региона. Как правило, частные владельцы устанавливают цену в пределах 15 рублей за час.

Так как сейчас сегмент электрокаров в России развит слабо, в некоторых городах предлагаются сети бесплатных зарядных пунктов. Такая предусмотрена в Санкт-Петербурге. Владельцу электрокара в таком случае не нужно платить вообще, так как услуга предоставляется бесплатно.