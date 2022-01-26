КамАЗ едет в Европу: компания хочет занять нишу на рынке электрокаров

Ведущий производитель российских грузовых автомобилей КамАЗ открывает научно-исследовательский центр в Венгрии с целью проектирования и запуска в производство электромобилей. Предприятие подписало с Министерством инноваций и технологий страны соглашение о намерениях, которое предусматривает дальнейшее развитие партнёрства, сообщил Минпромторг РФ. Какие перспективы у этого сотрудничества, выяснял NEWS.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сотрудничество КамАЗа с венгерским правительством будет осуществляться в два этапа. На первом планируется проводить исследования и разработки, на втором — запустить в Венгрии производственные мощности. К середине десятилетия, как ожидается, российская компания будет производить около 32 тысяч электромобилей в год, а к 2030 году — в 10 раз больше.

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Научно-исследовательский центр крупнейшего российского автопроизводителя начнёт работу в Венгрии уже в текущем году. В нём будут работать 65 высококвалифицированных инженеров, а через год штат увеличится вдвое, сообщили венгерские СМИ со ссылкой на Министерство инноваций и технологий.

Власти Венгрии поддержат создание команды инженеров, будут поощрять партнёрские отношения между университетами и промышленными предприятиями и предоставят среду для испытаний электромобилей.

Венгрия располагает инновационным центром ZalaZone, включающим испытательную площадку для автомобилей, научно-технический центр, архитектурную концепцию «умного города». Это среда для исследования и тестирования технологий будущего как в условиях мегаполиса, так и пригорода. Объект располагается на площади 265 гектаров недалеко от города Залаэгерсег.

Центр призван предложить технологически передовые лаборатории для образовательных и исследовательских целей и стать одним из основных мест разработки автономных транспортных средств в Европе. ZalaZone — это также один из европейских центров тестирования разработок 5G в телекоммуникациях (с 2019 года). В его создание было инвестировано 127 миллионов евро.

Кроме того, Венгрия входит в десятку мировых экспортёров электрических батарей. В венгерской промышленности по их выпуску заняты около 40 тысяч человек. К 2025 году объём европейского рынка электробатарей достигнет 250 миллиардов евро. И у Венгрии очень большие шансы на то, что она будет контролировать весомую долю рынка в ЕС.

Наконец, у Daimler AG, который входит в состав акционеров КамАЗа с долей 15% есть собственный автозавод в Венгрии, в городе Кечкемет. B октябре 2021 года на предприятии начали выпускать электромобиль Mercedes EQB. Инвестиции в строительство завода составили около миллиарда евро.

Также в венгерском Дьоре выпускают электродвигатели для электрокара Audi Е-tron quattro.

Министр инноваций и технологий Ласло Палкович, подписавший документ с венгерской стороны, подчеркнул, что «производство автомобилей является ключевым сектором внутреннего экономического роста, производительности труда, занятости и экспорта. Поэтому Венгрия явно заинтересована в укреплении своих возможностей во всех областях устойчивого будущего для многогранного сектора».

Мы будем лидировать в разработке экологически чистых электромобилей благодаря испытательному полигону ZalaZONE и лидирующим мощностям по производству аккумуляторов в Европе. КамАЗ имеет полувековой опыт работы в отрасли. Благодаря сотрудничеству их штаб-квартира в Будапеште может стать важным дистрибьюторским центром в Европе, — сказал он.

КамАЗ поставляет в Венгрию грузовики. Венгерская Duna Autó в настоящее время является официальным дистрибьютором российской компании.

Независимый автоэксперт Тимур Хасанов считает, что пока ни о чём серьёзном речь не идёт. КамАЗ неоднократно заключал меморандумы, которые ни к чему не приводили, например, с китайскими партнёрами, напомнил он.

Для того чтобы успешно продать электромобиль в Европе, надо сначала успешно продать его в России. В нашей стране «Кама-1» до сих пор не продаётся, — высказал мнение эксперт.