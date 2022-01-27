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1 час назад

Дешевый электромобиль Tesla за 25 000 долларов отменяется, а пикап Cybertruck отложен до 2023 года

Автопроизводитель из США Tesla начал испытывать трудности с ранее намеченными планами. На недавней встрече с инвесторами глава компании поделился новой стратегией.

Дешевая Tesla отменяется, а пикап Cybertruck отложен до 2023 года
Фото: Car.ruCar.ru

Глава марки Tesla, Илон Маск, на недавней встрече с инвесторами подводил итоги 4 квартала и всего 2021 года. В рамках собрания была представлена информация о потенциальных разработках. Не все новости оказались положительными.

Напомним, что еще в прошлом году в Сети появились сведения о том, что компания Tesla приступила к работе над дешевым электрокаром, который должен оцениваться в 25 000 долларов или 1 973 000 рублей. Тогда в компании не делали официальных заявлений по этому поводу. На недавней встрече глава бренда, Илон Маск, опроверг данные слухи.

Он отметил, что в модельном ряду может появиться бюджетный автомобиль, но этого не произойдет в ближайшее время. Илон Маск заявил, что для максимального удешевления электрокара потребуется полноценный автопилот. Несмотря на то, что системы автономного управления активно развиваются, говорить о такой разработке рано.

Car.ru

Еще одна новость касается модели Cybertruck, вокруг которой сложилось много вопросов. Производитель, в очередной раз, переносит старт выпуска на 2023 год. Не ранее 2023 года должен появиться еще один проект - Roadster 2. Как отмечает Илон Маск, запуск новинок означает резкое снижение производства - такого явления в 2022 году быть, по плану, не должно, поэтому дебют перенесли на поздний срок.

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