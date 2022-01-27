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1 час назад

Mitsubishi L200 готовится к смене поколения: первые шпионские фотографии

В распоряжении Motor1.com оказались шпионские фотографии с первых дорожных испытаний Mitsubishi L200 следующего поколения, которые проходят в Швеции. На снимках запечатлен тестовый мул — агрегаты будущего пикапа обкатывают в кузове модели нынешней генерации, так что пока невозможно оценить масштаб изменений, которые произойдут в экстерьере L200. Зато инсайдеры выяснили некоторые технические подробности о новом Mitsubishi L200.

Mitsubishi L200 готовится к смене поколения
Фото: © Motor1.com© Motor1.com

L200 следующей генерации построят на новой платформе и пикап превзойдет предшественника по расстоянию между осями. Ожидается, что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi унифицирует L200 и Nissan Navara по части рамы и агрегатов, при этом модель Mitsubishi сменит поколение раньше Навары — это произойдет уже в конце 2022 года либо начале 2023-го.

Motor1.com

L200 актуального поколения выпускается с 2014 года, а в 2018 году пикап пережил плановый рестайлинг в середине жизненного цикла — в России он продается с февраля 2019-го. С обновлением модель получила 2400 изменений в конструкции и примерила на себя фирменный стиль марки под названием Dynamic Shield с двухуровневой передней оптикой.

На российском рынке L200 представлен с 2,4-литровым дизельным двигателем, который в зависимости от модификации выдает 154 или 181 лошадиную силу. Коробка передач — шестиступенчатая «механика» либо шестидиапазонный автомат.

L200 входит в тройку самых популярных моделей в сегменте, уступая только УАЗ Pickup и Toyota Hilux. За 2021 год российские дилеры реализовали 2365 экземпляров L200, что на 64 процента больше, чем в 2020-м. По состоянию на конец января, цены на модель стартуют с отметки 2 939 000 рублей.

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