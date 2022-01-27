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1 час назад

За что любят и ненавидят Renault Duster

Renault Duster доказал, что он лучше Niva. Автомобиль не утрачивает своих позиций многие годы. За что же ценят «Дастер» отечественные автолюбители, попробуем разобраться.

За что любят и ненавидят Renault Duster
Фото: RenaultRenault

Renault Duster не требует много вложений в обслуживание, стоимость планового ТО составляет не более 10 000 рублей, Это если проходить его в дилерском центре, а на неофициальной станции техобслуживания данная сумма сократится в 2 раза.

Неприятные сюрпризы, поломки во время гарантийного срока практически исключены. Таким образом «Дастер» ценят, прежде всего, за надежность и неприхотливость в обслуживании.

Ценят Duster и за скромный расход, как на дизельном, так и на бензиновом двигателе. К примеру, полноприводный дизель расходует 5.3 литра топлива на каждые 100 км. Бензиновые моторы тратят немного больше: 7.6 – 7.8 литров, но и это довольно экономичный показатель.

Плюсом для россиян являются версии с подключаемым полным приводом. Таким образом, можно ехать на моноприводе, экономя топливо, а на пересеченной местности можно включить межосевой дифференциал.

Но есть у этого авто и свои огрехи – это двигательная система. Часто страдают 2-литровые бензиновые моторы и почти всегда – механические коробки. Автовладельцы часто сетуют на то, что у них течет сальник, обнаруживаются течи масла на двигателе, раздатке. Многие отмечают, что багажник «Дастера» не отличается вместимостью, нет специальных ниш, а пенопластовый органайзер часто ломается.

Не жалуют автомобилисты и салон Duster. Не вызывает симпатий дешевый пластик, неудобные сиденья, плохая шумоизоляция. Недостатков у модели хватает, но и положительных качеств достаточно, чтобы удержаться в ТОП-10 продаж на российском рынке.

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