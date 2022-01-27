Как правильно ездить по ледяной колее

Зимняя колея таит в себе немало опасностей для автомобиля: резкая потеря управляемости часто становится причиной аварии. Распознать проблемное место можно заранее, и если действовать правильно - неприятных последствий можно избежать.

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Бывает так, что зимой колея уходит с асфальта на обочину. Водитель ведет машину по наиболее удобной траектории и поначалу не замечает, что нормальная дорога кончилась. Во время оттепели снег под колесами размягчается и обнажает мерзлую землю со всеми ее неровностями.

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И когда машину начинает трясти - водитель понимает, что его увело в сторону, но вернуться назад не так-то просто. Колею в сторону обочины распознать можно на поворотах. Если дорога уходит вправо, а колея приближается к краю насыпи, то скорее всего асфальт на этом месте кончается, пишет aif.ru. Если вариантов миновать неровности нет, то лучше заранее сбросить скорость и приготовиться к тряске.

Еще одна разновидность колеи возникает в свежем снеге. Как правило, она неглубокая и ровная, но довольно скользкая, так как подтаявший снег быстро схватывается льдом. Наиболее опасна такая колея для автомобилей без ABS: их может запросто развернуть на льду.

Если водитель начал ощущать малейший увод в сторону, нужно отпустить педаль тормоза, а затем возобновить плавное торможение с небольшими равномерными нажатиями, будто раскачивая педаль с небольшой амплитудой вверх и вниз. Тогда автомобиль сможет сохранить траекторию движения.

Не менее опасна старая колея в утрамбованном снегу: как правило, по ее краям образуются твердые неровности, которые мешают автомобилю быстро выехать из нее. Иногда эти наросты вызывают неприятную тряску машины, иногда ее даже может занести на казалось бы ровной дороге.

Как только начинаются пугающие покачивания кузова на колее, нужно погасить их мягким торможением в сочетании с аккуратной и плавной коррекцией рулем. Это изменит амплитуду колебаний, и машина останется на нужной траектории. В колее безопасная скорость движения не должна превышать 50 км/час.